Bakan Gül’ün ziyaretinde gazetecilere ‘Gülistan Doku’ uyarısı

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün bir dizin ziyaretlerde bulunmak amacıyla yapmış olduğu Tunceli gezisinde Tunceli Valiliği Özel Kalem Müdür Vekili Umut Ömer Karaduman’ın gazetecilere ‘Gülistan Doku’yu sormayın’ dediği ve gazetecilerin bu duruma tepki göstermesi üzerine Bakan Gül’ün bazı programlarının basına kapalı gerçekleştirdiği iddia edildi.

Evren DEMİRDAŞ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği Elazığ programının ardından Tunceli'ye geçerek bir dizin ziyaretlerde bulunmuştu.

Bu ziyaretler sırasında Tunceli Valiliği Özel Kalem Müdür Vekili Umut Ömer Karaduman'ın Munzur Üniversitesi öğrencisi olan ve 5 Ocak 2020'de kaybolan ve kendisinden bir daha haber alınmayan Gülistan Doku hakkında gazetecilerin Bakan Gül'e soru sormamalarını istediği iddia edildi.

BAKAN, GÜLİSTAN DOKU SORUSUNU CEVAPLAMADI

Halk TV muhabiri ve Tunceli Gazeteciler Derneği Başkanı Ferit Demir, programı basına kapalı olan Bakan Gül’e, AKP il binası çıkışında Gülistan Doku'nun durumunu sordu. Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e 2 yıldır kayıp olan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun durumunu sordum. ‘Soruşturmada gelişme var mı?’ dedim verdiği cevap şu oldu; ‘Cumhuriyet savcıları gerekli açıklamayı yapar.' yanıtını verdi. Ama maalesef ki 2 yıldır o açıklama hiç yapılmadı…” dedi.

“ARKADAŞIMIZA ‘GÜLİSTAN DOKU’YLA İLGİLİ SORU SORMA' TELKİNDE BULUNMUŞ”

Tunceli Gazeteciler Derneği Başkanı Ferit Demir, gelen “Gülistan Doku ile ilgili soru sorma” talimatına ilişkin SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

* Valilik özel kalem müdürü bir gazeteci arkadaşımızı arayarak ‘Adalet Bakanına Gülistan doku ile ilgili soru sorma’ diye telkinde bulunmuş bu arkadaşımız soracağım soruyu dedikten sonra bakanın o anki programı basına kapatılmış.

* Valilik özel kalem müdürü Gülistan Doku kaybolurken dönemin valisi Tuncay Sonel zamanında gerçekten de valilik kozmik büro sorumlusuydu. Birçok gizli bilgiyi biliyordu.

* Dolayısı ile özel kalem müdürünün ‘Gülistan Doku sorusunu sormayacaksın' demesi benim aklımda soru işaretleri bıraktı. Cumhuriyet Başsavcılığı bu konuda kesinlikle soruşturma başlatmalıdır.

* Biz gazeteciler toplumu ilgilendiren ya da toplumun bilgilenmesi gereken konularda tabi ki siyasetçilere soru sormalıyız ve soracağız. Bizim görevimiz bu. Sormadığımız zaman görevimizi yapmamış oluruz.

* Ben bu durumu öğrendiğimde Adalet Bakanı Gül, AKP il binasında bulunuyordu, çıkışta kendisine bu soruyu sordum. Adalet bakanı Abdulhamit Gül sadece ‘bu konuda cumhuriyet savcıları gerekli açıklamayı yapar' dedi.

* Oysa 2 yıldır kendisinden haber alınmayan bir kardeşimiz kayıp Gülistan nerede, ne oldu? Devlet bu sorunun cevabını bulmak ve vermek zorunda.

* Ben Tunceli Gazeteciler Derneği Başkanı olarak valilik özel kalem müdürünün bir gazeteci arkadaşımıza ‘Gülistan Doku sorusunu bakana sormayacaksın' demesini kınıyorum.

* Bu basın özgürlüğüne doğrudan yapılan bir müdahale ve aynı zamanda kafalarda ciddi soru işaretleri yaratan bir durumdur.

“GÜLİSTAN DOKU’YA NE OLDU SAYIN BAKAN? DİYE SORU SORMAYAN GAZETECİ OLAMAZ”

‘Gazeteci bir siyasetçiye yada her hangi bir mülki amire soru sorma hakkına sahiptir' diyen Demir,

“Gazeteciye ‘şu soruyu sor ya da soru sorma' demek kesinlikle kabul edilemez ve basın özgürlüğüne müdahaledir. Adalet bakanı Dersim'e gelmiş ise kentteki gazeteciler bakana istedikleri soruyu sorma hakkına sahipler.

Valilik ya da bakanın basın müşaviri bu konuda müdahale etme hakkına sahip değil. Gülistan Doku neredeyse 2 yıldır kayıp. Hakkında kimse bir şey bilmiyor. Devam eden bir soruşturma var ve hala sorgulanmayan erkek arkadaşı var.

Gülistan Doku'ya ne oldu bu soruyu tabi ki adalet bakanına soracağız. Gazetecinin temel göredir bu soruyu sormak.

Zaten Dersim'e gelen Adalet Bakanı’na sorulması gereken ilk soru ‘Gülistan Doku dosyasında bir gelişme var mı? ya da Gülistan Doku’ya ne oldu sayın bakan?’ olmalı. Bu soruyu sormayan gazeteci olamaz” diye kaydetti.

ABLA AYGÜL DOKU VALİLİK YETKİLİLERİNE TEPKİ GÖSTERDİ

Valilik yetkilisinin gazetecilere Gülistan Doku sorusunun sorulmaması talimatına Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku ise tepkisini sosyal medya hesabından şu sözlerle gösterdi:

“Gülistan Doku nerededir sorusunu ona sorulmasından rahatsız olan bir bakan mı Gülistan için adalet sağlayacak, yoksa özel kalemi gazetecileri arayıp bakana Gülistan Doku’yu sormayan diyen vali mi? Siz kendinize inanıyor musunuz görev budur diyebiliyor musunuz?

Normal şartlarda olması gereken vali aileyi arar, ‘Adalet Bakanı burada sorularınızı ona sorabilirsiniz’ olması lazımken valinin özel kalemi gazetecileri arıyor ‘Adalet Bakanına Gülistan’ı sormayın’ diyor.

Gazeteci Ferit Demir dinlemiyor ‘görevim sormak’ diyor Adalet Bakanı’na soruyor. Adalet Bakanına ‘Gülistan Doku iki yıldır yok nerededir?’ diye sorunca Ferit Demir, Adalet Bakanı susuyormuş sonrada ‘Gereken bir açıklama varsa savcılarımız yapar’ demiş.

İki yıldır açıklama yapmayan savcılarınız şimdi mi yapacak? İşin ilginç yanı da basına kapalı konuşmasını yapmış. 715 gündür avuç içi bir kente genç bir kadın yok.

İş-Kur Müdürü Özdemir Aktaş, eski valilik çalışanı Ferhat Güven ve şimdi de valinin özel kalemi Umut Karaduman, gazetecilere Gülistan Doku sorulmasın Bakan’a demiş sizlerin sıfatı ve asıl işi ne? Korktuğunuz bu masum mu gerçekten?”

İddiaya ilişkin aradığımız Tunceli Valiliği yetkilileri iddialara ilişkin açıklama yapmaktan kaçındı.