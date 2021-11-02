Bakan Karaismailoğlu: Birileri 19 yıllık istikrarı bozmak için iş birliği arayışında oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Birileri 19 yıl boyunca yakaladığımız istikrarı bozmak için her türlü cenahla iş birliği arayışında olurken, bizler 2003- 2021 yılları arasında ülkemizdeki ulaşım ve haberleşme alanları için 1 trilyon 131 milyar 400 milyon liranın üzerinde yatırım yaptık" dedi.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Akşehirdeki ‘Polatlı-Yunak-Akşehir’ yol projesinin 21 kilometrelik kısmının açılışının ardından, Beyşehir ilçesinde, ‘Konya-Beyşehir-Derebucak-Antalya’ yolunun Beyşehir geçidinin 8,5 kilometrelik kısmını ulaşıma açtı.

Bakan Karaismailoğlu, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

* 19 yıldır, milletimizin desteğiyle kesintisiz süren AK Parti iktidarı, büyük ve güçlü Türkiye hedefiyle her alanda gerçekleştirilen reform hamlelerinin birleştiricisidir.

* AK Parti ile yakalanan istikrar sayesinde ülkemiz, ekonomiden üretime kadar pek çok alanda cumhuriyet tarihinin en parlak yıllarını yaşadı. Yaşamaya da devam ediyor.

* İşte bu reform hareketleri sayesinde ülkemiz; ulaştırma ve haberleşme başta olmak üzere her alanda, daha güçlü yarınlara, yeni yatırımlara, daha çok istihdam imkanına, gençlerimiz için aydınlık bir geleceğe hazırlanıyor.

* Bakanlığımızın sorumluluğunda gerçekleştirilen yatırımlar da bu süreçte kritik önem taşıyorlar. Birileri 19 yıl boyunca yakaladığımız istikrarı bozmak için her türlü cenahla iş birliği arayışında olurken, bizler 2003- 2021 yılları arasında ülkemizdeki ulaşım ve haberleşme alanları için 1 trilyon 131 milyar 400 milyon liranın üzerinde yatırım yaptık. DHA