Bakan Karaismailoğlu: Dünya tersine döndü, gelişmekte olan tüm ülkeler Türkiye’yi örnek alıyor

Samsun'a çeşitli incelemeler ve ziyaretlerde bulunmak için gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AKP döneminde yapılan gelişmeleri anlattı. 19 yılda Türkiye'nin çok geliştiğini ileri süren Bakan Karaismailoğlu, "Türkiye’nin ne kadar geliştiğini, Avrupa’yı bile ne kadar aştığını herkes görüyor. Zaten gelişmekte olan tüm ülkeler gelip, Türkiye’yi örnek alıyorlar. Dünya tersine döndü" dedi.

İsmail AKDUMAN

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Samsun’da esnaf ve vatandaşlar ile sohbet eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’i de makamında ziyaret ederek kentte bakanlığı ile yapılan yatırımlar hakkında bilgi aldı.

Ardından AKP il binasına giden bakan, burada partililerle bir araya geldi. Karaismailoğlu, burada yaptığı konuşmasında muhalefet partilerini eleştirdi.

“TÜRKİYE’Yİ ÖRNEK ALIYORLAR”

19 yıllık AKP iktidarı döneminde yaşanan gelişmeler sonucunda birçok ülkenin Türkiye’yi örnek aldığını vurgulayan Adil Karaismailoğlu, şunları söyledi;

*Türkiye'deki bu büyük gelişme, dünyanın daha çok gündeminde. Bakmayın siz bizim muhalefet partilerine. Çünkü yıllarca bizim gurbetçi kardeşlerimiz bile Avrupa'da dolaşırken Avrupa'daki ülkelere hayran hayran bakarlardı. Dünya tersine döndü.

*Gelip şimdi ülkemizde gördüklerinden gurur duyarak gurbete gidiyorlar. Hatta buranın ne kadar geliştiğini, Avrupa'yı bile ne kadar aştığını herkes görüyor.

*Zaten gelişmekte olan tüm ülkeler gelip, Türkiye'yi örnek alıyorlar. Sürekli bizleri ziyaretlere gelip, buradaki değişim ve bilgi birikiminden nasıl faydalanırız diye bizlerden görüş ve öneriler alıyorlar.

*İnşallah biz de dünyanın en büyük ekonomilerinden birine sahip ülke olarak, 2023'ü atlattıktan sonra Türkiye artık dünyaya yön veren en büyük ülkelerinden birisi olacak.

“BAZILARININ HAYAL EDEMEDİĞİ İŞLER BAŞARDIK”

Bakan Adil Karaismailoğlu devrim niteliğinde gelişmeler yaptıklarını dile getirerek, şunları söyledi;

*Bazılarının hayal dediği bazılarının da hayal bile edemediği çok büyük işleri başardık. Bir devrim niteliğinde projeler gerçekleştirdik. Bunların hepsi neden yapıldı? Hepsi vatanımızın, milletimizin sevgisinin bir tezahürüydü.

*Bölünmüş yol uzunluğunu kısa sürede 30 bin kilometre uzunluğa çıkarmayı hedefliyoruz. 26 olan havalimanı sayımızı 56'ya çıkarttık. Demir yollarında da önemli yatırımlarımız var. Tüm dünyanın gıptayla baktığı, dünyanın en önemli teknolojik işlerini, mühendislik harikası projeleri ülkemize kazandırdık.

*Hepsi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bu ülkeye kazandırmış olduğu vizyon ve ekip olarak da sizler ve bizlerin verdiği katkıyla bunlar olmuştur. Bu projeler artarak devam edecek. Çünkü talep ve ihtiyaçlar bitmiyor.

*Ekonomideki gelişmeler, dünya ticaret hacimlerinin gelişmesi, ihracat rakamlarının coşması, Türkiye'nin dünyanın en büyük en hızlı büyüyen ülkelerden biri olması tabi ki bu güçlü ulaştırma altyapısının üzerinde oluyor tüm bu gelişmeler. Tüm ekibimizle canla başla çalışmaya devam edeceğiz.