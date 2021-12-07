Bakan Kasapoğlu’nun yurt açıklamasına CHP’den sert yanıt

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu yurtlarla ilgili olarak "İspanya, Fransa, Almanya hepsinin toplamından güçlü. Gurur tablomuz" dedi ve yurt fotoğrafları göstererek "Alkışlayın" diye çıkıştı. Bakana sert tepki gösteren CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Antalya'da yaşanan dehşet verici olayı hatırlatarak, "Bir öğrenci binanın üçüncü ve dördüncü katında bulunan kaçak öğrenci yurdunda, yurtta çalışan vakfa ait mutfakta çalışan aşçı tarafından hunharca katledildi" dedi.

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun TBMM'deki bütçe görüşmelerinde son dönemin tartışma konularından olan yurtlarla ilgili yaptığı konuşması gerilimli geçti.

Kasapoğlu’nun yurtlarla ilgili “İspanya'dan, Almanya'dan, Fransa'dan hepsini topladığımızda bizim gurur tablomuz hepsinden daha güçlü” demesi üzerine salonda uğultular yükselmeye başladı.

FOTOĞRAFLAR GÖSTERİP “HADİ ALKIŞLAYIN” DEDİ

“Her gencin başımızın üstünde yeri var. Size kurban etmeyiz” çıkışında bulunan Kasapoğlu, il il yurtların yemekhanelerine varıncaya kadar fotoğraflar gösterip milletvekillerine “Alkışlayın” diye bağırdı.

“8,5 MİLYON ÖĞRENCİ VAR, HESAP YAPIYORSUNUZ”

Konuşmasının devamında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun “Yurt sorununa bir yılda çözüm bulacağız” sözlerine değinen Kasapoğlu, “Hesap için hesap makinesi getirdim. Takdim edeceğim. 8,5 milyon öğrenci üzerinden yurt hesabı yapıyorlar. Yanlış hesap Bağdat'tan döner. Hesabınızı kitabınızı iyi yapın” diye konuştu.

“DEVLET YURDUNDA KALIYOR OLABİLSEYDİ BAŞI KESİLMEYECEKTİ”

Kasapoğlu'nun konuşmasının ardından CHP Grup Başkanvekili Engin Altay söz aldı. Altay konuşmasında Antalya'da bir yurtta yaşanan dehşet verici olayı hatırlattı. CHP'li Altay, şöyle konuştu:

* Mehmet Sami Tuğrul, Antalya'da, dört katlı bir binanın üçüncü ve dördüncü katında bulunan kaçak öğrenci yurdunda, yurtta vakfa ait mutfakta çalışan aşçı tarafından hunharca katledildi. Bu olay gerçekleşmiş iken sayın bakanın burada bir işportacı edasıyla yurt resimleri göstermesini aziz milletimin takdirine bırakıyorum. İnsan üzülür.

* O çocuk devletin bir yurdunda kalıyor olabilseydi, bugün başı kesilmeyecekti. Bu nezaketsiz bakan size fotoğraf gösterip ‘Alkışlayın bakayım' diyebiliyorsa, bu da TBMM'ye yapılmış ayrıca bir saygısızlıktır. Bunu kabul etmemiz mümkün değildir.

* On binlerce öğrenci yurt bulamamış olduğu için sokaklardayken bunu bir gurur tablosu diye sunmak, olsa olsa Sülün Osman’lık olur. Tayyip Erdoğan'ın senin prezentasyonuna ihtiyacı kaldıysa vah ki vah.

“YURT AÇMAYIP GENÇLERİ CEMAAT VE TARİKATLARA MAHKUM EDENLER BU KATLİAMIN SORUMLUSUDUR”

Antalya’da yaşanan olayla ilgili CHP TBMM Milli Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu Grup Sözcüsü ve Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya da sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kaya, “Yüreğim yandı… Antalya İlim ve Kültür Derneği (Alim Derneği) öğrenci yurdu aşçısı Akdeniz Üniversitesi öğrencisi Mehmet Sami Tuğrul'un başını keserek, ‘Deccal'i vurdum’ diye bağırıyor. Yurt açmayıp gençlerimizi cemaat ve tarikatlara mahkum edenler, bu katliamın sorumlusudur” ifadelerini kullandı.

“YURT İHTİYACINI ACİLEN KARŞILAYIN DEDİK, YOK SAYDINIZ”

CHP Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Lale Karabıyık ise yaşanan olayla ilgili iktidara şu sözlerle seslendi:

*Çocuklarımızı tarikat ve cemaat yurtlarına muhtaç bırakmayın, yurt ihtiyacını acilen karşılayın dedik; yok saydınız!

*Yaşanan bu vahşetin sorumlusu çocuklarımızın barınma ihtiyacını karşılamayan, onları cemaat yurtlarına terk edenlerdir!

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