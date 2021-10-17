Bakan Koca 17 Ekim corona tablosunu açıkladı! Vefat ve vakada son durum

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 17 Ekim 2021 Pazar gününün corona virüsü (koronavirüs) tablosuna göre son 24 saatte 186 kişi hayatını kaybetti. Test sayısının düşmesiyle birlikte yeni vaka sayısında da düşüş yaşandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Herkesin huzurunda gençlerimize çağrıda bulunmak istiyorum: Yarın yeni bir hafta başlıyor. Sizleri, aşılarınızı olmak üzere sağlık kurumlarımıza bekliyoruz. Aşı olmaya kararlı gelmeniz şart değil, bir sorunuz varsa cevap vermeye hazırız. Ne olursa olsun, yeter ki ihmal etmeyin!" dedi.

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 17 Ekim verilerine göre, 341 bin 426 test yapıldı.

Son 24 saatte, 24 bin 114 yeni vaka tespit edildi. 24 bin 403 kişi de sağlığına kavuşurken corona nedeniyle bugün 186 kişi hayatını kaybetti.

BAKAN KOCA’DAN UYARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Herkesin huzurunda gençlerimize çağrıda bulunmak istiyorum: Yarın yeni bir hafta başlıyor. Sizleri, aşılarınızı olmak üzere sağlık kurumlarımıza bekliyoruz. Aşı olmaya kararlı gelmeniz şart değil, bir sorunuz varsa cevap vermeye hazırız. Ne olursa olsun, yeter ki ihmal etmeyin!”dedi.

2 DOZ AŞILAMADA İLK SIRADA KIRKLARELİ VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Kırklareli’yi Muğla, Ordu, Amasya, Çanakkale, Eskişehir, Osmaniye, Edirne, Balıkesir ve Burdur takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Diyarbakır, Muş, Siirt, Mardin, Bitlis, Bingöl, Ağrı ve Bayburt takip etti.

DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?

Bakanlığın 16 Ekim verilerine göre, dün 357 bin 167 test yapılmıştı. Dün, 28 bin 537 vaka tespit edilirken, 212 kişi hayatını kaybetmiş ve 25 bin 611 kişi sağlığına kavuşmuştu.

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