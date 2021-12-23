Bakan Koca açıkladı! İşte bugünkü vaka ve vefat sayısı

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 23 Aralık 2021 perşembe gününün corona virüsü (koronavirüs) tablosuna göre son 24 saatte 168 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre düşüş yaşandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşı için Turkovac’ı bekleyenlere, devam dozları için Turkovac’ı seçeceklere duyurmak istiyoruz: Bu mücadeleyi kendi aşınızla vereceksiniz." dedi.

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 23 Aralık verilerine göre, 355 bin 753 test yapıldı.

Son 24 saatte, 18 bin 771 yeni vaka tespit edildi. 21 bin 605 kişi de sağlığına kavuşurken corona nedeniyle bugün 168 kişi hayatını kaybetti.

BAKAN KOCA’DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Dün seri üretimine geçilen yerli aşı Turkovac'tan, araştırma aşamalarında elde edilen sonuçlar bilim dünyamız için heyecan verici olmuştu. Aşı için Turkovac'ı bekleyenlere, devam dozları için Turkovac'ı seçeceklere duyurmak istiyoruz: Bu mücadeleyi kendi aşınızla vereceksiniz.” dedi.

AŞILAMADA İLK SIRADA HANGİ ŞEHİR VAR?

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu'yu Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?

Bakanlığın 22 Aralık verilerine göre, dün 352 bin 438 test yapılmıştı. Dün, 19 bin 95 vaka tespit edilirken, 179 kişi hayatını kaybetmiş ve 22 bin 816 kişi sağlığına kavuşmuştu.