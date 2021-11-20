Bakan Koca açıkladı: Sayı 50 milyonu geçti
Coronayla mücadele kapsamında başlatılan aşılama çalışmaları hakkında açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İki doz aşısını yaptıranların sayısı bugün 50 milyonu geçti" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Aşılamada gelinen son durum hakkında bilgi veren Koca, şu ifadeleri kullandı;
“İki doz aşısını yaptıranların sayısı bugün 50 milyonu geçti. İki doz aşılılar şu an toplam nüfusun yüzde 60'ına karşılık geliyor. Aşı konusunda halen kararsız olanlar 50 Milyonun kararını örnek almalı.”