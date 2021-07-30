Bakan Koca: Devlet hastanemizdeki 10 yoğum bakım hastası diğer hastanelere nakledildi

Yangından etkilenen vatandaşların son durumunu açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "292 hastamızı tedavilerini tamamlayarak taburcu ettik. Kısmi tahliye gereği, Devlet Hastanemizdeki 10 yoğum bakım hastası diğer hastanelere nakledildi" açıklamasında bulundu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yurt genelinde meydana gelen yangınlardan etkilenen vatandaşların son durumunu açıkladı.

Bakan Koca, Marmaris ve Bodrum'daki orman yangınlarında bir kişinin hayatını kaybettiğini, yangınlardan etkilenen üçü yabancı uyruklu 64 kişiden 60'ının tedavileri tamamlanarak taburcu edildiğini, tedavisi devam eden dört kişinin genel durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Manavgat'taki orman yangınında üç can kaybı olduğunu belirten Koca, “İkisi kırıklarından dolayı ameliyat edilen 16 kişinin tedavileri sürüyor. 292 hastamızı tedavilerini tamamlayarak taburcu ettik. Kısmi tahliye gereği, Devlet Hastanemizdeki 10 yoğum bakım hastası diğer hastanelere nakledildi” açıklamasında bulundu.

Saat 15.00 itibarıyla SAKOM'dan alınan bilgiye göre Manavgat’ta 1'i ağır olmak üzere 271 vatandaş yangından etkilendi. Sağlık Bakanlığı tarafından bölgeye 30 ambulans, 12 UMKE ve 1 mobil komuta aracı ile 136 sağlık personeli sevk edildi. Manavgat Devlet Hastanesinde kısmi tahliye gerçekleştirilmiş olup, 10 yoğun bakım hastası başka hastanelere nakledildi.