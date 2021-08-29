Bakan Koca ‘düşük riskte’ dedi, vaka sayısı en çok artan 3. il oldu! ‘Söylemler mavi, gerçekler kırmızı’

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Kayseri’nin corona virüs aşı haritasında mavi renk olmasına rağmen vaka sayısının en çok arttığı iller arasında 3’üncü sırada yer almasına ilişkin, “Söylemler mavi, gerçekler ise ne yazık ki kırmızı” dedi. 6 Eylül’de yüz yüze eğitimin başlayacağına dikkat çeken Ataş, “Haftaya okullar açılacak. Daha fazla hareketlilik yaşanacak. Yetkililer tarafından yapılan çelişkili açıklamalardan dolayı vatandaşlarımız tedirgin" dedi.

Müslüm EVCİ

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Kayseri'de, corona virüsü vaka sayıları artıyor. Kent corona virüsü aşı haritasında 2 gün önce mavi renge bürünmesine rağmen, Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı haftalık tabloda yurt genelinde vakaların en fazla arttığı üçüncü il oldu.

“VAKA SAYISI EN ÇOK ARTAN ÜÇÜNCÜ İL”

Kentte vaka sayısının artmasına ve yetkililer tarafından yapılan çelişkili açıklamalara tepki gösteren İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, şunları söyledi;

*Sağlık Bakanı 2 gün önce; ‘Kayseri risk haritasında artık mavi. İç Anadolu'da düşük risk hareketi İç Anadolu'nun kalbinden başladı!' dedi. Bugün ise ‘Kayseri geçen haftaya göre vaka sayısı en çok artan 3. il ve Kayserililer öncesine göre daha az güvende.' diyor.

*3 gün önce Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, Kayseri'de corona virüsün artık gençlerde ve çocuk yaşta hastalarda da görüldüğünü bununla beraber yoğun bakım servislerine yatışların ve entübe hasta sayısının arttığını Delta Varyantı'nın ciddi seyrettiğini belirtiyor.

“VATANDAŞLAR TEDİRGİN”

*Tabloya bakınca söylemler mavi, gerçekler ise ne yazık ki kırmızı! Haftaya okullar açılacak. Daha fazla hareketlilik yaşanacak yetkililer tarafından yapılan çelişkili açıklamalardan dolayı vatandaşlarımız tedirgin.

Vaka artış oranlarının yüksek olmasından dolayı çocuklarımız risk altında. Kayseri'de özellikle de Delta Varyantına karşı daha ciddi önlemler almalı, alınan önlemlerin denetimi daha sıkı ve düzenli yapılmalıdır. Kayseri de yeni bir corona virüs dalgasını kaldıramaz.

“VATANDAŞ KİME, NEYE İNANACAĞINI ŞAŞIRMIŞ DURUMDA”

Yapılan çelişkili açıklamalar nedeniyle vatandaşın kime, neye inanacağını şaşırdığını kaydeden Milletvekili Dursun Ataş, “Herkes konuşuyor ve herkes farklı bir tablo ortaya koyuyor. Kimine göre sıkıntı yok her şey kontrol altında, kimine göre ise yoğun bakımda yatak kalmadı, normal yataklar bile pandemiye çevrildi” şeklinde konuştu.

“LÜTFEN AŞIMIZI OLALIM”

Yetkilileri sorumlu davranmaya davet eden İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, vatandaşlara da seslenerek, “Lütfen aşımızı olalım, alınan önlemlere uyalım. Corona virüsle ilgili yapılan uyarıları dikkate alalım” dedi.

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