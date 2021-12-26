Bakan Koca duyurdu! İşte bugünkü vaka ve vefat sayısı

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 26 Aralık 2021 Pazar gününün corona virüsü (koronavirüs) tablosuna göre son 24 saatte 173 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre düşüş yaşandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan dikkat çeken Omicron varyantı uyarısı geldi.

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 26 Aralık verilerine göre, 351 bin 965 test yapıldı.

Son 24 saatte, 20 bin 138 yeni vaka tespit edildi. 21 bin 214 kişi de sağlığına kavuşurken corona nedeniyle bugün 173 kişi hayatını kaybetti.

BAKAN KOCA’DAN OMİCRON UYARISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,”Omicron varyantının ülkemizde de yayılmaya başladığı bilgisini dün kamuoyuyla paylaştık. Tedbirlere özenle uymak ve önemi artan hatırlatma dozunu aksatmadan yaptırmak gerektiği uyarımızı bir kez daha tekrarlıyoruz. Şartları lehimize çevirmek konusunda hepimiz tecrübe sahibiyiz” dedi.

AŞILAMADA İLK SIRADA HANGİ ŞEHİR VAR?

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu'yu Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?

Bakanlığın 25 Aralık verilerine göre, dün 357 bin 536 test yapılmıştı. Dün, 20 bin 470 vaka tespit edilirken, 145 kişi hayatını kaybetmiş ve 22 bin 109 kişi sağlığına kavuşmuştu.

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