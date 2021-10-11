Bakan Koca, güncel corona tablosunu paylaştı! İşte günlük vaka ve vefat sayısı

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 11 Ekim 2021 Pazartesi gününün corona virüsü (koronavirüs) tablosuna göre son 24 saatte 188 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre artış yaşandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Covid-19 sebebiyle bugün kaç can kaybımız olduğu, bu saatlerde cevabı beklenen soruydu. Tanımıyor olsak bile, insanlarımızın acısına kayıtsız kalmayışımız, vefat sayılarından duyduğumuz üzüntü bizi çoğu toplumdan ayırıyor. Bu hassasiyet büyük bir güçtür. Birbirimizi koruyalım" dedi.

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 11 Ekim verilerine göre, 355 bin 15 test yapıldı.

Son 24 saatte, 30 bin 563 yeni vaka tespit edildi. 33 bin 861 kişi de sağlığına kavuşurken corona nedeniyle bugün 188 kişi hayatını kaybetti.

BAKAN KOCA’DAN UYARI

Sağlık Bakanı Koca, “Covid-19 sebebiyle bugün kaç can kaybımız olduğu, bu saatlerde cevabı beklenen soruydu. Tanımıyor olsak bile, insanlarımızın acısına kayıtsız kalmayışımız, vefat sayılarından duyduğumuz üzüntü bizi çoğu toplumdan ayırıyor. Bu hassasiyet büyük bir güçtür. Birbirimizi koruyalım” dedi.

2 DOZ AŞILAMADA İLK SIRADA KIRKLARELİ VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 80.3 ile Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Kırklareli'yi Muğla, Ordu, Çanakkale, Amasya, Eskişehir, Edirne, Osmaniye, Balıkesir ve Burdur takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 49.1 ile Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Diyarbakır, Batman, Muş, Mardin, Bitlis, Siirt, Bingöl, Ağrı ve Bayburt takip etti.

AŞILAMADA SON DURUM

Güncel verilere göre, birinci doz Türkiye ortalaması yüzde 87.91, ikinci doz ortalaması yüzde 74.81, birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamı ise 112 milyon 666 bin 626 oldu.

DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?

Bakanlığın 10 Ekim verilerine göre, dün 344 bin 280 test yapılmıştı. Dün, 28 bin 370 vaka tespit edilirken, 196 kişi hayatını kaybetmiş ve 25 bin 772 kişi sağlığına kavuşmuştu.