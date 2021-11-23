Yeni vaka sayısında büyük artış! Bakan Koca’dan önemli ‘maske’ uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı güncel corona virüsü verilerine göre, 208 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre büyük artış yaşanırken, Bakan Koca maske konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu.

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 23 Kasım Salı gününün verilerine göre, 365 bin 412 test yapıldı.

YENİ VAKA SAYISI 28 BİNİN ÜSTÜNDE

Güncel verilere göre, 28 bin 170 yeni vaka tespit edilirken, 208 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan, son 24 saatte, 29 bin 353 kişi sağlığına kavuştu.

BAKAN KOCA’DAN MASKE UYARISI

Güncel verilerle ilgili değerlendirmesini sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Covid-19 solunum yoluyla bulaşan bir hastalık. Çoğu kere farkında bile olmadan yüzümüze dokunmamız virüsün bulaşma ihtimalini artıyor. Temas ettiğimiz yüzeylerde virüs olabileceği için ellerimizi sık sık yıkamalıyız. Maskenin bu açıdan da koruma sağladığını ise unutmamalıyız” ifadelerini kullandı.

AŞILAMADA SON DURUM

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye’de 2. doz aşılama ortalama yüzde 80.79 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 90.37 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşı sayısı toplamda 119 milyon 602 bin 103'e yükseldi.

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 84,5 ile Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu’yu Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur takip etti.

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 56.1 ile Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt takip etti.

DÜN 24 BİN 856 VAKA TESPİT EDİLMİŞTİ

Bakanlığın açıkladığı 22 Kasım Pazartesi gününe ait verilere göre, 24 bin 856 vaka tespit edilirken, 193 kişi hayatını kaybetmişti. Dün, 361 bin 5 test yapılırken, 28 bin 935 kişi iyileşmişti.

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