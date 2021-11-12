Can kaybı arttı! Bakan Koca ‘salgının seyri açısından önemli’ diyerek yeni bilgileri açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı güncel corona virüsü verilerine göre, 217 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre düşüş yaşandı. Bakan Koca, "Salgının seyri açısından önemli" diyerek yeni bilgileri paylaştı.

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 12 Kasım Cuma gününün verilerine göre, 354 bin 287 test yapıldı.

217 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Güncel verilere göre, 23 bin 637 yeni vaka tespit edilirken, 217 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan, son 24 saatte, 25 bin 164 kişi sağlığına kavuştu.

BAKAN KOCA: SALGININ SEYRİ AÇISINDAN ÖNEMLİ

Güncel verileri paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Son 1 aydaki vakaların %15'ini 60 yaş ve üzeri oluşturuyor. Buna karşın, vefatların %84,8'i 60 yaş üzerindedir. Okul çağındaki 8-16 yaş grubundaki çocuklarımızın toplam vakalar içindeki oranı ise yaklaşık %10 seviyesinde düşüş göstermiştir. Bu, salgının seyri açısından önemlidir” dedi.

AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1’inci doz Türkiye ortalaması yüzde 89.89, 2’nci doz ortalaması yüzde 79.84 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1’inci dozda 55 milyon 793 bin 328, 2’nci dozda 49 milyon 554 bin 129 ve 3’üncü dozda 11 milyon 600 bin 163 olmak üzere toplam 118 milyon 219 bin 170 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Ordu, Amasya, Muğla, Osmaniye, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt oldu.

DÜN 197 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı 11 Kasım Perşembe gününe ait verilere göre, 24 bin 898 vaka tespit edilirken 197 kişi hayatını kaybetmişti. Dün, 356 bin 4 test yapılmış ve 24 bin 360 kişi sağlığına kavuşmuştu.