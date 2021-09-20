Bakan Koca, güncel corona verilerini açıkladı! Tablo değişti

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 20 Eylül 2021 Pazartesi gününün corona virüsü (koronavirüs) tablosuna göre son 24 saatte 231 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre artış yaşandı. Öte yandan Sağlık Bakanlığı, günlük vaka ve vefatlarla birlikte aşılama oranlarının da yer aldığı tabloda değişikliğe gitti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugünden itibaren, il bazında, ilk doz yerine, en az iki doz aşı olanların oranlarını paylaşacağız. Aşılarımızı yaptırarak vaka sayılarını düşürelim, can kayıplarımızı azaltalım. İlk doz aşıda önemli bir mesafe kaydettik" dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 20 Eylül verilerine göre, 346 bin 435 test yapıldı.

VAKA VE VEFAT ARTTI

Son 24 saatte, 27 bin 688 yeni vaka tespit edildi. 27 bin 949 kişi de sağlığına kavuşurken corona nedeniyle bugün 231 kişi hayatını kaybetti.

TABLO DEĞİŞTİ

Öte yandan Sağlık Bakanlığı, günlük vaka ve vefatlarla birlikte aşılama oranlarının da yer aldığı tabloda değişikliğe gitti. Yayımlanan yeni tabloda illerin iki doz aşı oranları yer aldı.

BAKAN KOCA’DAN AÇIKLAMA

Yeni tabloyu sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Koca, “GÜNLÜK COVİD-19 TABLOMUZ DEĞİŞTİ. Bugünden itibaren, il bazında, ilk doz yerine, en az iki doz aşı olanların oranlarını paylaşacağız. Aşılarımızı yaptırarak vaka sayılarını düşürelim, can kayıplarımızı azaltalım. İlk doz aşıda önemli bir mesafe kaydettik” dedi.

2 DOZ AŞIDA KIRKLARELİ BİRİNCİ

İl bazında en az iki doz aşı olanların oranının yer aldığı tabloda Kırklareli birinci sırada yer aldı. Kırklareli’yi sırasıyla Muğla, Eskişehir, Çanakkale, Amasya, Edirne ve Ordu izledi.

SON SIRADA ŞANLIURFA VAR

İki doz aşılamada en son sırada ise Şanlıurfa yer alıyor. Kenti; Mardin, Bitlis, Batman ve Muş takip ediyor.

AŞILAMADA SON DURUM

Güncel verilere göre, birinci doz Türkiye ortalaması yüzde 85.10, ikinci doz ortalaması yüzde 68.13, birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamı ise 105 milyon 611 bin 261 oldu.

DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?

Bakanlığın 19 Eylül verilerine göre, dün 338 bin 873 test yapılmıştı. Dün, 26 bin 398 vaka tespit edilirken, 213 kişi hayatını kaybetmiş ve 27 bin 160 kişi sağlığına kavuşmuştu.

İlginizi Çekebilir Coronanın ardından 65 yaş üstü için yeni tehlike! Yüzde 50 arttı