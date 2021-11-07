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Bakan Koca il il açıkladı! İşte vaka sayısı en çok artan iller

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre her 100 bin kişide görülen haftalık Covid-19 vaka sayılarını açıkladı. Buna göre vaka sayısı en çok artan iller Yalova, Osmaniye, Balıkesir, Ordu, Çanakkale, Kırklareli, Tekirdağ, Bilecik, Antalya ve İzmir oldu.

Yayınlanma: 17:33 - 07 Kasım 2021 Güncellenme:
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Bakan Koca il il açıkladı! İşte vaka sayısı en çok artan iller

Türkiye’de günlük vaka sayıları 30 binin civarında seyrederken özellikle bazı illerde vakalarda büyük artış oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı. Buna göre, en yüksek vaka yoğunluğu 534,04’le Karabük oldu. En az vaka 12,83’le Şırnak’ta görüldü.

Her 100 bin kişide Covid-19 vaka sayısı İstanbul’da 293,02, Ankara’da 287,85, İzmir’de 64,81 oldu.

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BAKAN KOCA’DAN AÇIKLAMA

Sosyal medya hesabından haritayı paylaşan Koca, “23-29 Ekim arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz.” dedi.

VAKA SAYISI EN ÇOK ARTAN İLLER

Vaka sayısı en çok artan illeri de açıklayan Bakan Koca, “23-29 Ekim arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Yalova, Osmaniye, Balıkesir, Ordu, Çanakkale, Kırklareli, Tekirdağ, Bilecik, Antalya, İzmir.” dedi.

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