Bakan Koca illere göre haftalık vaka haritasını açıkladı! İşte vaka sayısı en çok artan iller
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 20-26 Kasım'da illere göre 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. Bir önceki haftaya göre vaka sayısı en çok artan iller; Osmaniye, Adana, Mersin, Hatay, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Burdur, Bilecik ve Edirne oldu.
Türkiye’de günlük vaka sayıları 20 binin üzerinde seyrederken özellikle bazı illerde vakalarda büyük artış oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 20-26 Kasım’da illere göre 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı.
İSTANBUL, ANKARA, İZMİR…
Haftalık verilere göre 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayısı İstanbul’da 287,40, Ankara’da 202,88, İzmir’de 70,65 oldu.
VAKA SAYISI EN ÇOK ARTAN İLLER BELLİ OLDU
Öte yandan Bakan Koca, vaka sayısı en çok artan illeri de duyurdu. Buna göre, 20-26 Kasım arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il sırasıyla; Osmaniye, Adana, Mersin, Hatay, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Burdur, Bilecik ve Edirne oldu.
AŞILAMADA İLK SIRADA ORDU VAR
Sağlık Bakanlığı’nın Risk Haritası’na göre Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu'yu Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur takip ediyor.
EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA
Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı ise sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt takip ediyor.