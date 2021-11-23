Bakan Koca: Kararlıyız, peşini bırakmayacağız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Pendik Devlet Hastanesinde yaşanan şiddet olayıyla ilgili yaptığı açıklamada "Kararlıyız. Hiçbir şiddet olayında faillerin peşini bırakmayacağız" dedi.

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İstanbul Pendik Devlet Hastanesi’nde Pratisyen Doktor Esma Demir’e saldırdığı iddiasıyla önce adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüpheli M.İ. görüntülerin ortaya çıkmasının ardından yeniden gözaltına alındı.

Adliyeye tekrar sevk edilen M.İ. ifadesinde kendisinin de hemşire olduğunu, olay günü alkollü olduğunu belirterek “Bilincim yerinde değildi” dedi.

Hakimlik, şüpheli şüpheli M.İ.’nin ‘kamu görevlisine karşı görevinden dolayı kasten basit yaralama’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.

BAKAN KOCA: PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Pendik Devlet Hastanesinde yaşanan şiddet olayının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan saldırgan, görüntülerin tarafımızca Başsavcılığa teslim edilmesi üzerine gözaltına alınarak tutuklandı. Kararlıyız. Hiçbir şiddet olayında faillerin peşini bırakmayacağız” dedi.

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