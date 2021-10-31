Bakan Koca kritik tabloyu paylaştı! Bir uçak dolusu insan daha…

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 31 Ekim 2021 Pazar gününün corona virüsü (koronavirüs) tablosuna göre son 24 saatte 201 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre artış yaşandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yaklaşık 3 milyon kişi zamanı gelen Üçüncü Doz aşısını henüz yaptırmadı. Bilim insanları üçüncü dozu Koruma Kalkanı Dozu şeklinde adlandırıyor. Üçüncü doz aşınızı yaptırın. 18-59 yaş arasında ve sağlıklıysanız 3. Doz için Turkovac da tercih edebilirsiniz." dedi.

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 31 Ekim verilerine göre, 347 bin 362 test yapıldı.

Son 24 saatte, 23 bin 948 yeni vaka tespit edildi. 26 bin 175 kişi de sağlığına kavuşurken corona nedeniyle bugün 201 kişi hayatını kaybetti.

BAKAN KOCA’DAN ÇAĞRI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Yaklaşık 3 milyon kişi zamanı gelen Üçüncü Doz aşısını henüz yaptırmadı. Bilim insanları üçüncü dozu Koruma Kalkanı Dozu şeklinde adlandırıyor. Üçüncü doz aşınızı yaptırın. 18-59 yaş arasında ve sağlıklıysanız 3. Doz için Turkovac da tercih edebilirsiniz. http://enabiz.gov.tr” dedi.

AŞILAMADA İLK SIRADA ORDU VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu'yu Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Osmaniye, Eskişehir, Balıkesir, Edirne ve Zonguldak takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Mardin, Bingöl, Bitlis, Ağrı ve Bayburt takip etti.

DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?

Bakanlığın 30 Ekim verilerine göre, dün 344 bin 163 test yapılmıştı. Dün, 23 bin 96 vaka tespit edilirken, 203 kişi hayatını kaybetmiş ve 28 bin 632 kişi sağlığına kavuşmuştu.

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