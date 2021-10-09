Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, il il açıkladı! İşte vaka sayısı en çok artan kentler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı haftalık vaka sayısı haritasında 100 bin kişide en çok vaka artışı Bursa, Balıkesir, Uşak, Kırklareli, Sakarya, Ardahan, Edirne, Mersin, Denizli ve Samsun'da oldu. Halka çağrıda bulunan Bakan Koca, "Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız" ifadelerini kullandı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25 Eylül-1 Ekim’de illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR’DE SON DURUM

Her 100 bin kişide Covid-19 vaka sayısı İstanbul’da 252,11, Ankara’da 363,69, İzmir’de 47,01 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “25 Eylül-1 Ekim arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz” dedi.

VAKA SAYISI EN ÇOK ARTAN 10 İL

Türkiye’de günlük vaka sayıları 30 binin üzerinde seyrederken özellikle bazı illerde vakalarda büyük artış oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, güncel tabloyu sosyal medya hesabından duyurdu. Buna göre; Bursa, Balıkesir, Uşak, Kırklareli, Sakarya, Ardahan, Edirne, Mersin, Denizli, Samsun vaka sayısı en çok artan iller oldu.

BURSA’DA YÜZDE 129’LUK ARTIŞ

Bu illerde vaka oranları; Bursa 363,75, Uşak 315,62, Balıkesir 208,50, Kırklareli 200,70, Sakarya 449,53, Ardahan 243,34, Edirne 171,18, Mersin 138,86, Denizli 158,71, Samsun 338,33 olarak kayıtlara geçti.

BAKAN KOCA’DAN UYARI

Güncel tabloyu paylaşan Bakan Koca, halka çağrıda bulunarak, “Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız” ifadelerini kullandı.