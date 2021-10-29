Bakan Koca, yeni vaka ve vefat sayısını açıkladı! İşte son durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı güncel corona virüsü verilerine göre, 209 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre düşüş yaşanırken, Bakan Koca, "Gebelerde aşılanma oranı maalesef oldukça çok düşük" dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 29 Ekim Cuma gününün verilerine göre, 351 bin 373 test yapıldı.

209 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Güncel verilere göre, 24 bin 409 yeni vaka tespit edilirken 209 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan, son 24 saatte, 30 bin 846 kişi sağlığına kavuştu.

BAKAN KOCA’DAN HAMİLELERE UYARI

Güncel verileri sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Gebe ölümleri, 2020'de salgın öncesi yıla göre %52 artmıştı. Bu yılsa geçen yıla oranla %50 daha fazla anne adayını Covid-19 sebebiyle kaybettik. Kaybettiğimiz gebelerin %99'u aşısızdı. Gebelerde aşılanma oranı maalesef oldukça çok düşük. Bebekler doğmalı, anneler yaşamalı” ifadelerini kullandı.

DÜN 229 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

Bakanlığın açıkladığı 28 Ekim Perşembe gününün verilerine göre, 25 bin 528 vaka tespit edilirken 229 kişi hayatını kaybetmişti. Dün, 354 bin 580 test yapılmış ve 27 bin 651 kişi sağlığına kavuşmuştu.

İlginizi Çekebilir Corona virüste felç bırakan hasarlar görülmeye başlandı!

İlginizi Çekebilir Corona virüsünde yeni tehlike: Ciddi hasar veriyor