Bakan Koca’dan ’10 milyon doz hibe aşı’ açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Çoğu Afrika’ya gönderilmek üzere 10 milyon doz aşının hibe edilmesi süreci de hızla devam etmektedir" dedi.

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Son kullanma tarihi geçen Favipiravir ilacı ve Çince yazılı Biotench aşıların ardından corona virüsü aşısında son kullanma tarihi krizi yaşanıyor. 3. doz aşı yaptırmaya giden yurttaşlar, son kullanma tarihi geçmiş aşılarla karşılaşıyor.

3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi Sağlık Oturumu'na başkanlık eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin pandeminin ilk döneminden itibaren Afrika'daki 45 ülkeye destek verdiğini ve 1 milyon doz aşı hibesini gerçekleştirdiğini belirterek, “Covax* aracılığıyla çoğu Afrika'ya gönderilmek üzere, 10 milyon doz aşının hibe edilmesi süreci de hızla devam etmektedir” dedi.

*Covax: Gelir düzeyi ne olursa olsun, tüm ülkelere corona virüsü aşısına eşit erişim sağlamayı amaçlayan küresel bir girişim.

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