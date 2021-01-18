Bakan Koca’dan Demokrat Parti’ye teşekkür

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın aşı olmasının ardından MHP Genel Başkanı Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Akşener de CoronaVac aşısını yaptırmıştı. Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Uysal da bugün COVID-19 aşısı oldu.

UYSAL, AŞIYI ANKARA ŞEHİR HASTANESİ'NDE YAPTIRDI

Uysal, Çinli Sinovac firmasınca üretilen ve Türkiye’de de uygulanmaya başlanan CoronaVac aşısının ilk dozunu, Ankara Şehir Hastanesi’nde oluşturulan aşı uygulama odasında yaptırdı.

“DESTEK İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklamada bulunan Koca, “Demokrat Parti Genel Başkanı Sayın Gültekin Uysal Beyefendi, bugün Ankara Şehir Hastanemizde COVID-19 aşısı oldu. Aşı programımıza verdikleri destek için teşekkür ediyorum. Salgınla mücadeleyi birlikte kazanacağız” dedi.

KILIÇDAROĞLU SIRASINI BEKLEYECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ise “Sayın bakan (Fahrettin Koca) aradı, ben de vatandaş Kemal Kılıçdaroğlu olarak sıramı bekleyeceğim” diyerek, sırası geldiğinde Covid-19 aşısı olacağını açıklamıştı.

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