Bakan Koca’dan yüz yüze eğitimle ilgili yeni açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yüz yüze eğitimle ilgili yeni açıklama yaptı. Bakan Koca, "Tedbirler, salgına karşı, okullarda güven ortamı oluşturacak" dedi.

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Yüz yüze eğitime günler kala Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu dün eğitim gündemiyle toplanmıştı.

“BÜTÜN TOPLUMA BÜYÜK SORUMLULUK DÜŞÜYOR”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantıyla ilgili bugün sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaptı. Okullarda güven ortamının oluşturulacağını belirten Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:

* Dünkü Bilim Kurulu toplantısını Milli Eğitim Bakanımızın, YÖK Başkanımızın, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcımızın katılımıyla yaptık. Yüz yüze eğitimin kesintisiz devamı için aldığımız tedbirleri değerlendirdik.

* Tedbirler, salgına karşı, okullarda güven ortamı oluşturacak.

* Çocuklarımız ve gençlerimiz Pazartesi okullarına kavuşuyor. Güvenilir şartlarda eğitim için dayanışma içinde olmalıyız.

* Öğretmenlerimizin motivasyonu hepimizden yüksek. Kendi sağlıkları kadar öğrencilerine sevgileri de söz konusu. Bütün topluma büyük sorumluluk düşüyor!

BAKAN KOCA DÜN NE DEMİŞTİ?

Sağlık Bakanı Koca, dünkü Bilim Kurulu toplantısı sonrası yapılan basın açıklamasında yüz yüze eğitimle ilgili şunları söylemişti:

* Hep birlikte çaba gösterirsek, zil sesinden sonra alarm sesi gelir diyenleri haksız çıkarırız. Çıkarmalıyız. İnanıyorum ki çıkaracağız.

* Bilim Kurulu, özellikle yeni dönemde, hiçbir şekilde okulların kapanmasını gündemine almak istemiyor. Ve yeni dönemde salgın okulların kapanma sebebi olmayacak. Çünkü elimizde artık aşı var.

* Bizim vatandaşımız yüzde 98 oranında kendi çocuğuna hem de yenidoğan döneminde hem de doğduktan bir iki gün sonra başlamak üzere hem de 13 farklı aşıyı yaptırabilmiş bir toplum. Niye aşıyı kendimize yaptırmayalım? Sonuçlarını biliyoruz.

* Biz bu salgını gündemimizden çıkarmak istiyoruz. Bu salgın, artık ülkenin önünde engel olan bir durumdan çıkıyor olmalı. Bu da hepimizin, 84 milyonun bir ve beraber hareket etmesiyle mümkün. Ve aşının etkili olduğunu biliyoruz, sonuçları önümüzde çok net görüyoruz.

* Velilerimiz tedirgin olmasınlar. Ama velilerimiz, üzerine düşen sorumluluğu yapma noktasında en az öğretmenlerimiz kadar sorumluluğu taşıyor olmalılar.

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