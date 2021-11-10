Bakan Kurum: Ağaçlandırma faaliyetlerimizle Avrupa’da birinci olduk

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Orman varlığımızı 20.8 milyon hektardan yaklaşık 23 milyon hektara yükselttik. Son 5 yılda ağaçlandırma faaliyetlerimizle Avrupa’da birinci, dünyada ise altıncı ülke olduk” dedi.

Sozcu.com.tr

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenen 26'ıncı Taraflar Konferansı Bakanlar Zirvesi'ne katıldı. Zirvede konuşan Kurum, “26. Taraflar Konferansı’nda, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında alınan kararların, atılacak somut adımların, ortak evimiz dünya için son derece kritik hale geldiği bir dönemden geçiyoruz. Doğal kaynaklarımızı, dünyamızı koruyacak adımları atmadığımız takdirde daha büyük bir belirsizliğe doğru sürükleneceğiz. Dünyanın dört bir yanında yaşanan ve her gün farklı bir türüyle karşılaştığımız afetler bunun en somut göstergesidir” diye konuştu.

Türkiye'nin iklim krizi ile mücadelesine değinen Kurum, “Akdeniz Havzası’nda yer alan ülkemizde, her geçen yıl sıklığı ve şiddeti artan sel, heyelan, orman yangınları gibi afetlere maruz kalıyoruz, canlarımızı yitiriyoruz. Türkiye olarak, iklim krizinin neden olduğu bu afetlerle mücadelemizi 20 yıldır etkili bir şekilde sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Paris Anlaşması'na taraf olduğuna değinen Kurum, “Son olarak ülkemiz, Türkiye Büyük Millet Meclisimizin oybirliği ile aldığı karar neticesinde Paris Anlaşması'na taraf olmuştur. Hemen akabinde de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 2053 net sıfır emisyon hedefi ile yeşil kalkınma vizyonumuzu dünyaya ilan ettiler” dedi.

“YENİ BİR DÖNEME GİRDİK”

Bakan Kurum, “Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu bu vizyonun bir neticesi olarak, Bakanlığımızı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak değiştirdik. Bakanlığımız uhdesinde kurduğumuz İklim Değişikliği Başkanlığımızla, iklim kriziyle mücadelemizde, daha etkin strateji ve politikalar geliştireceğimiz yeni bir döneme girdik” ifadelerini kullandı.

“EYLEM PLANLARINI HAZIRLAMAYA BAŞLADIK”

Türkiye'nin 2053 net sıfır emisyon hedefine değinen Kurum, “İlgili kurumlarımızla, üniversitelerimizle, STK'larımızla iş birliği çerçevesinde hareket ediyoruz. Kurumlarımızla birlikte ülkemizin 2053 taahhüdü olan net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda uzun dönemli strateji ve eylem planlarını hazırlamaya başladık. İklim değişikliğine yönelik politika, hedef ve düzenlemelerin yer aldığı İklim Kanunu'nu hazırlıyoruz. Türkiye'nin İklim Değişikliği Stratejisini ve Ulusal Katkı Beyanını 2053 hedefiyle güncelliyoruz. Avrupa Yeşil Mutabakatına uyum için gereken eylem planını devreye aldık” dedi.

Bakan Kurum, “İklim dostu ve temiz üretim teknolojilerine yatırımların destekleneceği Emisyon Ticaret Sistemi altyapısını oluşturuyoruz. Bölgesel ve Yerel İklim Değişikliği Eylem Planlarımızla şehirlerimizi iklim değişikliğine dirençli hale getiriyoruz. Cumhurbaşkanımızın Saygıdeğer Eşi Hanımefendinin öncülüğünde yürüttüğümüz Sıfır Atık Projesi'ni ülkemizin tamamında yaygınlaştırıyoruz” ifadelerini kullandı.

“ORMAN VARLIĞIMIZI 23 MİLYON HEKTARA YÜKSELTTİK”

Türkiye'nin orman varlığına değinen Kurum, “Orman varlığımızı 20.8 milyon hektardan yaklaşık 23 milyon hektara yükselterek yutak alanlarımızı çoğalttık. Son 5 yılda ağaçlandırma faaliyetlerimizle Avrupa'da birinci, dünyada ise altıncı ülke olduk” dedi.

YENİLENEBİLİR ENERJİ AÇIKLAMASI

Bakan Kurum, “Yenilenebilir enerji kaynaklarının kurulu gücümüzdeki payını %53'e çıkartarak bu alanda dünyada 12'nci, Avrupa'da ise 5'inci sıraya ulaştık. Şehirlerimizin nefes alması için her ilimize millet bahçesi yapıyor, ekolojik koridorlar ile de biyolojik çeşitliliğe can suyu veriyoruz. Korunan doğal alanlarımızı artırıyoruz. Böylece doğal kaynaklarımızı kirlenme ve yok olma tehlikesine karşı koruyoruz. Türkiye olarak, dünyamızın, evlatlarımızın geleceği için, iklim kriziyle mücadele çalışmalarımızı kararlılıkla yürütmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KALKINMA VE GÜVENLİK MESELESİDİR”

“İklim değişikliğine yol açan sorunların ortaya çıkmasında tarihi sorumluluğu olan ülkelerin de aynı samimiyetle elini taşın altına koyması şarttır” diyen Bakan Kurum sözlerini şöyle sürdürdü:

* İklim değişikliği sadece bir çevre meselesi değil, tüm ülkeleri derinden etkileyen bir kalkınma, bir güvenlik meselesidir. Bizlere düşen görev, bu tehdit karşısında hakkaniyete dayalı adil bir yük paylaşımıyla tedbirlerimizi almak, yükümlülüklerimizi süratle yerine getirmektir. Büyük düşünür, Hazreti Mevlana'nın da dediği gibi ‘Öğüt verecek insana değil, örnek olacak insana ihtiyaç vardır.

Bakan Kurum, “Biz her zaman bu bilinçle hareket ettik. Küresel hiçbir soruna, krize, çağrıya kayıtsız kalmadık. Bugüne kadar iklim değişikliğiyle mücadelede, çevrenin korunmasında üzerimize düşeni kararlılıkla yerine getirdiğimiz gibi bugünden sonra da yerine getirmeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın ifadeleriyle, daha adil bir dünya mümkündür inancından hareketle, ülkemiz, iklim değişikliğinden en çok etkilenen ülkelerin yanında olmaya devam edecektir diyor, sizleri bir kez daha saygıyla selamlıyorum” ifadelerini kullandı. (İHA)

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