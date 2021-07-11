Bakan Kurum karşı çıkmış, mahkeme reddetmişti: Milyonluk projede ‘İl Özel İdaresi zarar etti’ iddiası

Geçen yıl 6.8’lik deprem yaşanan Elazığ’da, AKP’li il yöneticisi ve Elazığ İl Özel İdaresi ortaklığında yapımı süren alışveriş merkezi ve konut inşaatı, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un kat yüksekliğinin fazla olduğu gerekçesiyle “çalışmalar durdurulsun” talimatı vermiş ve inşaat çalışmaları durdurulmuştu.

Firmanın, inşaat çalışmasının durdurulmasına itiraz ederek mahkemeye gittiği ve mahkemenin yapımı durdurulan 26 katlı inşaatın çalışmalarına devam etmesi kararlaştırılmıştı. CHP Elazığ İl Genel Meclisi üyesi Mahmut Okçuoğlu, SÖZCÜ'ye yapımı devam eden projeyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Okçuoğlu, İl Özel İdaresi ile TETİŞ Yapı ortaklığında yapılan proje hakkında meclis üyelerine bilgi verilmediğini, projenin durdurulması sürecinde İl Özel İdaresinin maddi kaybı olduğunu ve milyonluk projede tek yetkili kişinin İl Özel İdaresi Genel Sekreteri olduğunu kaydetti.

“PROJEYLE İLGİLİ HİÇBİR BİLGİLENDİRME YAPILMADI”

Elazığ İl Özel İdaresi ile TETİŞ Yapı arasında devam eden projenin kararının geçmiş dönemdeki il genel meclis üyeleri tarafından alındığı belirten CHP İl Genel Meclis üyesi Mahmut Okçuoğlu, şunları söyledi:

* İl Özel İdaresi ile TETİŞ Yapı arasında yapılması kararlaştırılan ve devam edilen bu proje bizden önceki dönemde görev yapan meclis üyesi arkadaşlar tarafından alınmış.

* Devlette devamlılık esas olmasından dolayı özel bir firmayla yapılması kararlaştırılan inşaat bizim önümüze geldi. Ancak şunun altını çizerek ifade etmeliyim ki, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde seçilip gelen 30 il meclis üyesinin bu projeden hiçbir bilgisi yoktur.

* Bu projenin başında neler yapıldı, firmayla İl Özel İdaresi arasında anlaşmanın nasıl yapıldığı, hangi şartlarla yapıldığıyla ilgili zerre kadar bir bilgimiz yok.

* Bize en son 26 Haziran'da Elazığ Valiliği'nden havaleli bir yazı geldi. Bu projede Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'un aldığı karara istinaden projede fazla kat çıkılması nedeniyle inşaat durdurulmuştu.

* Bizimde meclis üyeleri olarak bu projeyle ilgili bilgilendirmemiz bu olay sonrasında oldu. Bizim buradaki endişemiz bu proje hakkında hiçbir bilgimizin olmaması.

* Bir ihale yapılmış ama ne ihale şartnamesinden bilgimiz var ne de projenin durumu hakkında bilgimiz var.

İL ÖZEL İDARESİ ZARAR ETTİ İDDİASI

Projenin kat yüksekliği gerekçesiyle çalışmaların belirli süre durdurulmasından dolayı İl Özel İdaresinin maddi kaybının olduğuna dair duyumları olduğunu belirten Okçuoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

* Duyduğumuz kadarıyla projenin çalışmalarının valilik tarafından durdurulması sonrasında firmanın bir maliyet kaybı olmuş. İl Özel İdaresi 20 milyon TL ve kat karşılığında bu firmayla anlaşma yapmış proje değişikliğinden sonra 20 milyonun bir miktarı maliyet kaybından dolayı tekrar firmaya geri iade edilmiş.

* İlgili birim müdürlerimizle yaptığımız görüşmelerde İçişleri Bakanlığı'nın Çevre Şehircilik Bakanlığının devam edece projede İl Özel İdaresinin maddi zararı olduğu ve bu zararının karşılanması için çeşitli tekliflerde bulunulduğu ifade edildi.

* Bu kadar büyük maliyetli bir projede proje de meclis üyelerini görmezden gelip tek başına İl Özel İdaresi sekreteri Ali Şiş'e yetki verilmesi çok yanlış bir karardır.

* Bu projede bizden önceki dönemde görev yapan meclis üyesi arkadaşlara yetki verirken bu dönemde ise sadece İl Özel Sekreterine yetki verilmiş.

* İl Özel İdaresi sekreteri devlet memuru ilgili bakanlıklardan genel sekretere telkin geldiği zaman hiçbir şekilde meclise bilgilendirme yapmadan da imza yetkisini kullanabilecek.

* Müteahhitle özel idaresi arasındaki kar zarar ortaklığı konusundaki yetki İl Özel İdaresi Genel Sekreterine verilmiş oldu.

CHP'Lİ ÜYEDEN YÜKSEK KAT ELEŞTİRİSİ

Elazığ'ın deprem bölgesinde olmasından dolayı kat sayılarında belirli bir sınırın olması gerektiğini belirten Okçuoğlu, sözlerini şöyle tamamladı; “Deprem bölgesinde Deprem bölgesinde olmamızdan dolayı köy bile 75-90 metrekare alan ve çelik konstrüksiyon evler yapıldı. Bu kadar hassasiyet gösterilen bir olayda köylerde dahi çok dikkatli bir şekilde inşaa edilirken kent merkezinde 25-30 kat binalar yapılması düşündürücü bir olaydır. O bölgede yaşayan vatandaşlarımızın endişelerini haklı buluyor ve bu durumun doğru bir şey olmadığını düşünüyorum”