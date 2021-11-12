Bakan Kurum’a tepki: Adalar’daki imar planı yetkisinin müsilajla ne alakası var?

CHP’li vekiller, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, Adalar’daki plan yapma yetkisinin İBB’den alınarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na verilmesine tepki gösterdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, “Bu işe bir kılıf bulmuşsunuz, ‘Müsilajla mücadele’ diyorsunuz. Hepinize sormak istiyorum; Adalar’daki imar planı yetkisinin müsilajla ne alakası var? Bu tamamen art niyetli bir uygulamadır. Halkın belediyelerimize verdiği yetkinin masa başında çalınmasıdır. Bu karar bir an önce geri çekilmelidir" diye konuştu.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

CHP'li milletvekilleri, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 2022 yılı bütçesi üzerine yaptığı konuşmada, Bakan Murat Kurum'a sert eleştirilerde bulundu. Vekiller, Kanal İstanbul Projesi'ne ve Adalar'daki plan yapma yetkisinin İBB'den alınarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na verilmesine tepki gösterdi.

“İBB PLANI MECLİSE SUNDUKTAN SONRA BU KARARI ALIYORSUNUZ”

CHP Genel Bakan Yardımcısı Seyit Torun, şu ifadeleri kullandı:

“Hem 2021 hem de 2022 yıllık programlarında şunu söylüyorsunuz: ‘İmar uygulamalarında katılımcı yaklaşımlar gerçekleştireceğiz.' Daha mürekkebi kurumadan Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan ediyorsunuz. Adalarda imar planı yapma ve onaylama yetkisini İstanbul Büyükşehir Belediyemizden alarak Bakanlığınıza aktarıyorsunuz. Bunu yaparken, Belediyemizden ne görüş alıyor ne de en ufak bir bilgi veriyorsunuz. Bu kararı İstanbul Büyükşehir Belediyemiz Adalar Nazım İmar Planı'na hazırlayıp Belediye Meclisi'ne sunduktan sonra yapıyorsunuz.

“BU KARAR BİR AN ÖNCE GERİ ÇEKİLMELİ”

Bir de bu işe bir kılıf bulmuşsunuz, ‘Müsilajla mücadele' diyorsunuz. Hepinize sormak istiyorum; Adalar'daki imar planı yetkisinin müsilajla ne alakası var? Bu tamamen art niyetli bir uygulamadır. Halkın belediyelerimize verdiği yetkinin masa başında çalınmasıdır. Bu karar bir an önce geri çekilmelidir.”

“BU TİKSİNDİRİCİ BORÇLARI ÖDEMEYECEĞİZ”

CHP'li vekiller de TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Bakan Kurum'a tepki göstererek şöyle konuştu:

* Kanal İstanbul'u yapıyorsunuz, ‘Çok büyük ihtiyaç, mega proje' falan diye… En az 100 milyar lira gelecek kuşakları borçlandırdınız. Bu borçlara uluslararası literatürde ‘tiksindirici borçlar' deniyor. Çünkü burada kamu yararı yoktur. Burada yapılanların ne olduğunu kredi verenler de biliyor. Sayın genel başkanımız bu kredi verenlere diyor ki, ‘Bu tiksindirici borçları, bu gayri meşru borçları ödemeyeceğiz.'

“İKİ ELİMİZ YAKASINDA OLACAK”

* Yaptığınızla burada yüzleşelim sayın Bakan… Bu alana sığdırmaya çalıştığınız alanın yüzde 50'si hali hazırda ekilen biçilen tarım alanı. Yüzde 20'si çayır, fundalıklar, su havzaları. 136 milyon kare tarım alanını yok edeceksiniz; 13 milyon metrekare mera alanı yok olacak ve o bölgedeki insanlar işsiz, evsiz ve sosyolojik sorunlarla karşı karşıya kalacak.

* İstanbul'la bu kadar oynama hakkını size kim verdi? Dünya duysun: Bu projeye taraf olacak, girecek hangi devletin şirketi olursa olsun iki elimiz yakasında olacak, hesap soracağız. Çünkü İstanbul dünya mirasıdır.

“NASIL OLUR DA PLAN YAPMA YETKİSİNİ ÜZERİNİZE ALIYORSUNUZ?”

* Marmara Denizi'nin çevresinde 30 milyon insan yaşıyor. Adalar'da 16 bin kişi yaşıyor. 16 bin insanın ürettiği kirlilik, atık nasıl olur da bunu gerekçe göstererek siz Adalar'ın plan yapma yetkisini üzerinize alıyorsunuz?

“MARMARA'DAKİ MÜSİLAJ OLUŞUMU FIRSATA ÇEVRİLMİŞTİR”

* 20 yıldır aslında imarsız bırakmış olduğunuz Adalar için, iki yıldır İBB'nin yürütmüş olduğu 1/5000'lik plan çalışması da yalan oldu, çöp oldu maalesef. Sizin bu yaptığınız, İstanbul'da almış olduğunuz karar, bir yönetim şekli değil. Bu bir fırsatçılıktır.

* Marmara Denizi'nin bazı bölgelerinin koruma alanı ilan edilmesiyle ilgili önerilere bizler de olumlu bakmıştık. Dört aydır çalışıyordu komisyon ve çalışmalarını yeni tamamladı. Maalesef bu komisyonun da çalışmalarına da gölge düşürmüştür. Marmara Denizi'ndeki müsilaj oluşumu fırsata çevrilmiştir.

İMAMOĞLU'NDAN TORUN'A TEŞEKKÜR

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da Seyit Torun'a sosyal medya hesabından teşekkür ederek, “İBB olarak 2 yıldır İstanbul'un göz bebeği Adalar'ı korumak için plan hazırlığı yapmıştık. Bakanlığın ortak akla hizmet etmeyen bu tavrını anlamak olanaksız, mecliste bu konuyu dillendirdiğiniz için teşekkürler” dedi.

İlginizi Çekebilir İmamoğlu'ndan 'Adalar' tepkisi: Ne alakası var?