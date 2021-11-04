Bakan Kurum’dan Kanal İstanbul açıklaması

Kanal İstanbul'la ilgili açıklamada bulunan Bakan Kurum, "Su testlerinden deprem öngörülerine kadar her türlü öngörüde çalışıldı. Marmara Denizi'ni tamamen öldürecek gibi bir anlayış söz konusu değildir" dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Bakan Kurum, Kanal İstanbul ile ilgili soruya şu cevabı verdi;

*Kanal İstanbul yapılacak. Sayın Cumhurbaşkanımız bunu 2013 yılında milletimizle paylaştı milletin de desteğini almak suretiyle dünyaya ilan edildi.

*ÇED raporunda 200 bilim insanıyla yapıldı bu çalışma. Buradaki bütün etkenleri doğal kaynakların korunması gibi bütün etkenler ÇED raporunda belirtilmiştir. Kanal İstanbul projesiyle atılacak adımlar ÇED raporu doğrultusunda atılacak.

“BİZ DE MÜSAADE ETMEYİZ”

*Ne su kaynakları ne ekolojik alana zarar verecek adımlara biz de müsaade etmeyiz ve buna ilişkin tedbirleri alırız. Fizibilitesi ile alakalı Ulaştırma Bakanlığı ile koordine halinde yürütüyoruz.

*Adımları da yine gerek şehircilik gerek planlama anlamında yapılması gerekenleri yapmak suretiyle İstanbul’a yeni rezerv alanı kazandıracak, nefes alacağı yeşil alanları planlayacak çalışmaları yapıyoruz.

*Su testlerinden deprem öngörülerine kadar her türlü öngörüde çalışıldı. Marmara Denizi’ni tamamen öldürecek gibi bir anlayış söz konusu değildir. DHA



İlginizi Çekebilir Ulaştırma Bakanı: Kanal İstanbul'da ana ihale için görüşmelerimiz sürüyor

İlginizi Çekebilir Kanal İstanbul için 754 bin metrekarelik askeri alan imara açıldı: Sanayi tesisleri yapılacak