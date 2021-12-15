Bakan Nebati’ye eleştiri: Sanki iddia kuponu yapıyor

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Hazine ve Maliye Bakan Nureddin Nebati'nin "ekonomik model tutmazsa üzülürüm" sözlerini eleştirerek, "Sanki 'iddia kuponu' yapıyor" dedi.

Sozcu.com.tr

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Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, sosyal medya hesabından bir dizi paylaşımlarda bulunarak yaşanan ekonomik kriz üzerinden iktidarı hedef aldı.

Uysal paylaşımlarında şu ifadeleri kullandı:

“HALK EKMEK KUYRUKLARI, 84 MİLYON ÜZERİNDE OYNADIĞINIZ BİR KUMARIN SONUCU”

*Halk Ekmek kuyrukları yıllardır bu millete söylediğiniz yalanların, borçlandırılarak tüketilen sanal refahın, yolsuzlukların, kravatlı soygunla kamu kaynaklarının yağmalanmasının, cahilliğiniz neticesinde ‘Çin Model' diye 84 milyon üzerine oynuyor olduğunuz kumarın bir sonucu.

*Rehin aldık düşüncesiyle aldığınız keyfi kararlarınızın faturasını ödeyen Türk Milleti, her sabah hafakanlarla güne başlıyor. Bir saat sonrasını bile öngöremiyoruz. Hala vicdanları kararmış bir yandaş tayfa utanmadan sıkılmadan ‘tevil götürmez zırvalıkları' savunuyor.

“O GÖZÜ YAŞLI AMCANIN AHI SAĞIR SULTANLARINIZI ÇARPACAK”

*Z Kuşağı bilmez dediğiniz kuyrukları, kıtlığı, fakirliği bu millete derinden yaşatıyorsunuz. Ekmek kuyruğundaki o gözü yaşlı amcanın ahı sağır sultanlarınızı çarpacak.

*Kifayetsiz, kamu nosyonundan yoksun yeni Maliye Bakanı Nebati de çıkmış millete ‘kaybedecek bir asgari ücret işiniz var, kaybetseniz ne olur; oysa ben 1000 çalışanlı işyerimi kaybederim' diyor. Sayın Bakan, kendi servetiniz değil, milyonların ızdırabı, ahı, gözyaşı kılavuzunuz olmalı.

“SANKİ İDDİA KUPONU YAPIYOR”

*Üstüne bir de deneme yaptıkları ‘ekonomik model' tutmazsa da ‘üzülürüm' demiş. Sanki ‘İddia kuponu' yapıyor Sayın Nebati! Oysa milletin ve devletin kaderiyle oynuyorsunuz. Devlet, ‘deneme' yapacağınız yer değil, sağlam veri, öngörü, analiz ve tecrübeyle karar alacağınız yer.

*Kredibilitesi, müktesebatı, siyasi yeteneği, devlet tecrübesi olmayan Maliye Bakanı Nebati'nin açıklamaları Bedri Rahmi'nin ‘ eyy dev memesinden cüceler emziren acayip memleketim' seslenişini aklıma getirdi. Bir millet kahroluyor!

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