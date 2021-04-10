Bakan Soylu açıkladı: Sözde üst düzey 462 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz 2016 tarihinden bugüne kadar terörle mücadele konusunda bilgiler paylaştı.

Sosyal medya hesabından grafikler paylaşan Bakan Soylu, 15 Temmuz 2016’dan bugüne kadar sözde üst düzey 462 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Etkisiz hale getirilen üst düzey teröristlerden 30’unun kırmızı, 27’sinin mavi, 28’inin yeşil, 63’ünün turuncu ve 314’ünün gri kategoride olduğu açıklandı.

2017, 2018, 2019, 2020 ve 2021 yıllarında toplam 6 bin 716 örgüt mensubunun etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Bakan Soylu’nun paylaştığı bilgiler arasında terör örgütüne katılım sayıları da yer aldı. Buna göre terör örgütüne 2017’de 161 kişi, 2018’de 136 kişi, 2019’da 130 kişi, 2020’de 53 kişi ve 2021’de 12 kişi katıldı.

Öte yandan toplamda 861 PKK/KCK terör örgütü mensubunun ikna edilerek teslim olduğu aktarıldı.

Bakan Soylu’nun paylaşımlarında 15 Temmuz 2016’dan bugüne kadar engellenen terör eylemlerine de yer verildi. Paylaşılan bilgilere göre 2017’de 697, 2018’de 361, 2019’da 309, 2020’de 248 ve 2021’de 40 terör eylemi engellendi.