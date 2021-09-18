Bakan Soylu: İlk kez 200’ün altına düştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye terörle mücadelede önemli bir noktaya geldi. Bu akşam itibariyle söylüyorum, Türkiye'deki terörist sayısı, içerideki ilk kez 200'ün altına düştü, 197'ye geldi. Bunu şunun için söyledim. Terörden arındırılan Türkiye huzurlu bir Türkiye'dir" dedi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Edirne’nin Keşan ilçesi Gökçetepe Tabiat Parkı’nda AKP İstanbul Gençlik Kolları Eğitim ve Motivasyon Kampı’nın kapanış programına katıldı.

SOYLU, ERDOĞAN’I TELEFONLA ARADI

Bakan Soylu, konuşması sırasında gençlerin yoğun talebi üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla aradı.

Telefondan gençlere seslenen Erdoğan, “Her şeyden önce bu buluşmanızı İstanbul’dan en kadim duygularla selamlıyorum. Geceniz kutlu olsun, geleceğiniz kutlu olsun. Bugünkü bu buluşmanız, inanıyorum ki sadece Edirne değil, Trakya’nın geleceği için de hayırlara vesile olsun. İnşallah en yakın zamanda sizlerle bir arada olmanın hasreti içerisindeyim. Bunu da özellikle bildirmek istiyorum. En kalbi duygularımla selam ve sevgilerimi gönderiyorum, gözlerinizden öpüyorum” dedi.

“BU KUŞAKLARIN TAMAMINI TEŞKİL EDİYORSUNUZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının devamında yarın Amerika Birleşik Devletleri’ne gideceğini ve orada Türk Evi’nin açılışını yapacağını belirterek, “Y kuşağı da, Z kuşağı da, X kuşağı da şu anda karşımda. Siz bu kuşakların tamamını teşkil ediyorsunuz. Bu kuşakları kimseye kaptırmadan, ‘bu kuşaklar AK Parti’de toplanmıştır’ demenizi de özellikle sizlerden bekliyorum. Yarın da Amerika Birleşik Devletleri yolculuğumuz var. Birleşmiş Milletlerin karşısında Türk Evi’nin açılışı yapacağız. Türk Evi de New York’ta çok çok muhteşem bir sembol olacak. Tek bayrak, tek devlet, tek vatan. Bir olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız” diye konuştu.

SOYLU: İLK KEZ 200’ÜN ALTINA DÜŞTÜ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gençlere hitaben yaptığı konuşmasında Türkiye’nin terörle etkin mücadelesine değindi. Türkiye’deki terörist sayısının 200 altına düştüğünü belirten Bakan Soylu, “Türkiye terörle mücadelede önemli bir noktaya geldi. Bu akşam itibariyle söylüyorum, Türkiye’deki terörist sayısı, ilk kez 200’ün altına düştü, 197’ye geldi. Bunu şunun için söyledim. Terörden arındırılan Türkiye huzurlu bir Türkiye’dir” dedi.

Soylu, şu ifadeleri kullandı:

* Size şu rakamı vereceğim. Geçen hafta sel bölgelerinden bir fırsat bulup Hakkari, Şırnak ve Van’daki sınır duvarlarında yaptığımız fiziki ve teknolojik sistemlerin hangi aşamada olduğunu görmeye gittim.

* Hakkari’ye indim, cuma vaktiydi sonra esnafa bir selamünaleyküm demek istedik. O esnada yanıma bir genç geldi, dedi ki, Efendim ben üniversiteyi kazandım dedi. Dedim ki, ne güzel hayırlı olsun. Ben normal bir iş olarak gördüm. Nereyi kazandım biliyor musunuz? Tıp fakültesini kazandım dedi.

* Size bir rakam okuyacağım şimdi, 2016 yılında Hakkari’de tıp fakültesini kazanan kişi sayısı: 9. 2017-2018 yılında sıfır. 2018-2019’da sıfır. 2019-2020 yılında 4, 2020-2021 yılında tıp fakültesini kazanan sayı 19.

* Sayın Cumhurbaşkanımızın mücadelesini, hükümetimizin, Cumhur İttifakı’nın, AK Parti’nin mücadelesinin ne olduğu belki bu rakamlarla ortaya çıkar.

“TERÖRDEN TEMİZLENEN İLLERDE TURİZM ARTTI”

Terörden temizlenen illerde turizmin arttığına dikkati çeken İçişleri Bakanı Soylu, şöyle konuştu:

* Geçen hafta Ağrı’ya gittik. Ağustos ayında Ağrı Dağına tırmanışta her gün 600 – 650 kişilik kamp var, en zirveye kadar. Sevgili gençler, arkadaşlar bizim ülkemize huzur yakışır, kardeşlik yakışır, beraberlik yakışır, zenginlik yakışır, güçlü ve büyük Türkiye yakışır.

* Şunu bilmenizi isterim, yapacak çok işimiz var, Türkiye’nin yapacak çok işi var. AK Parti’nin yapacak çok işi var, milletimizin yapacak işi var, Cumhur İttifakının yapacak çok işi var, Recep Tayyip Erdoğan’ın yapacak çok işi var. DHA