Bakan Soylu: Tahir Güven’in kanı yerde kalmayacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Meman Aşireti Lideri Tahir Güven’in taziyesinde, "Kanı yerde kalmayacak, bu kalleşliği, bu büyük tuzağı kim yaptıysa devletimiz güçlüdür, bunun hesabını sormaya muktedirdir.” dedi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 4 Aralık 2021 tarihinde Şırnak'ın Cizre ilçesi Cudi Mahallesi’nde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Meman Aşireti Lideri ve AK Parti eski Cizre İlçe Başkanı Cihan Güven'in kardeşi Tahir Güven için Ulaş köyünde kurulan taziye çadırını ziyaret ederek ailesine başsağlığı dileğinde bulundu.

“HEM BİLİRDİK HEM SEVERDİK”

Tahir Ağa’nın ahirete irtihalinin ardından hep birlikte burada olduklarını ifade eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Tahir Ağa’yı hem tanırdık hem bilirdik hem de severdik. Oda bizi severdi. Hakikaten ülkemizin birçok vilayetinde bulunan, bizim de çok dostlarımız olan Meman Aşireti’nin bizim açımızdan da kıymettar bir mensubuydu, Allah rahmet eylesin.” dedi.

“KANI YERDE KALMAYACAK”

Tahir Güven'in kalleş bir tuzakla katledildiğini belirten Bakan Soylu, ”Bizim onun için yapacağımız en güzel şey peşinden Fatiha’lar okumak, sabırlı olmaktır. Bize düşen sabırdır. Allah sabredenlerle beraberdir. Siz buralarda güçlü bir duruşun sahiplerisiniz. Her zaman size itimat ediyoruz. Hem Müslümanlığa sarılan, hem milletimizin birliğine sarılan, hem bu kadim coğrafyanın etrafındaki her yere huzur ve barış getirmesini temin etmeye çalışan, buradaki birçok dostumuzun varlığıyla bugün huzurun ve birliğin olduğu bir coğrafyadasınız. Diğerini Allah’ın izniyle biz çözeriz, çözüyoruz da. Kanı yerde kalmayacak, bunu da bilmenizi isteriz. Bu kalleşliği, bu büyük tuzağı kim yaptıysa devletimiz güçlüdür, bunun hesabını sormaya muktedirdir.” diye konuştu.

“ERDOĞAN BÜYÜK ÜZÜNTÜ DUYDU”

Tahir Ağa'nın ölümünden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da büyük bir üzüntü duyduğunu ifade eden Bakan Soylu, şu ifadeleri kullandı;

*Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, konuştuğumuzda ben de öyle hissettim, öyle de hissettirdi, bu menfur saldırıya ve Tahir Ağa’nın vefatına büyük bir üzüntü duydu. Bunu da paylaştı zaten, aileyle, başkanımızla, evlatlarıyla.

*Cumhurbaşkanımızın buradaki tüm dostlarına taziye dileklerini, başsağlığı dileklerini bir kez daha iletmek istiyorum. Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin. Allah sabrı hiçbir zaman bizden eksik etmesin. Ne kadar birlik ve beraberlik içerisinde olursak bu zor süreci hep birlikte atlatabilme anlayışına sahip oluruz.

*Ve yapacağımız iş, sabırlı olmak Kur'an-ı Kerim'e sarılmak ve Allah'ın emirlerine sarılmaktır. Talimat net ve açıktır bize Cenab-ı Allah'tan. Geri kalan devletin işidir ve bu devlet bugüne kadar hiçbir şeyi eksik ve açıkta bırakmamıştır.

“ÖNEMLİ ZORLUKLAR ATLATTIK”

Bu coğrafyanın çok zor süreçlerden geçtiğine vurgu yapan Soylu, ”Allah'a hamd olsun önemli zorluklar atlattık devletimizin sayesinde, sizlerin kadim duruşu sayesinde, şimdi bambaşka noktalardayız. Bizim ardından söyleyebileceğimiz, Cenab-ı Allah rahmet eylesin, mekanını cennet eylesin, evlatlarına, ağabeylerine, kardeşlerine, ailesine, Şırnaklılara, Cizrelilere, aşiretine, komşularına köylülerine, selam verip, selam aldıklarına herkese başsağlığı diliyoruz. Allah bir daha böyle bir acı göstermesin. Bir daha bu ailede Şırnak'ımızda, Cizre'mizde böyle bir eylem olmasın. Duamız odur.” diye konuştu. İHA

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