Bakan Soylu, vekillerin sorularını cevap vermek yerine başka bakanlıklara yönlendirdi

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, AKP'li Ordu Belediyesi'ne ait şirketin gıda kolisi alım ihalesi hakkında İçişleri Bakanlığına soru önergesi verdi. Bakan Süleyman Soylu imzası ile gelen cevapta, konunun Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nı ilgilendirdiği ileri sürüldü. Adıgüzel, Bakan Soylu'nun milletvekillerinin sorularına başka bakanlıkları ilgilendirdiğini belirterek cevap vermediğini söyledi.

İsmail AKDUMAN

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CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, geçtiğimiz Temmuz ayında sorduğu sorulara İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan cevap geldi. Adıgüzel, Bakan Süleyman Soylu’nun bir çok milletvekilinin sorularına da ortak tek bir paragrafla cevap verdiğini ve bu soruların kendi bakanlığı değil başka bakanlıkları ilgilendirdiğini söylediğini açıkladı.

Belediyelerin İçişleri Bakanlığına bağlı kurum olduğunu belirten Adıgüzel, “Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin iştirak kuruluşu olan ORTAR şirketinin gıda kolisi alım ihalesindeki yolsuzluk iddiaları ile ilgili soru önergelerini Soylu'ya yönelttik. Ancak Süleyman Soylu yazdığı cevap yazısında konunun Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın alanına girdiğini iddia etmiş” dedi.

“GENÇLERİN MUTLULUK ORANI SORUSUNUN MALİYE BAKANLIĞINA SORULMASI İSTENDİ”

Adıgüzel yaptığı açıklamada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun sorulara cevap vermek yerine geçiştirdiğini belirtti. Diğer milletvekillerinin sorularına verilen cevaplardan örnekler veren Adıgüzel şunları söyledi:

“Kaş ilçesinde orman arazisinden kum çalarken yakalanıp gözaltına alınan kişilerin AKP'li Belediye Meclis üyeleri olup olmadığı sorusunu Adalet Bakanlığı'na, sarmalık tütün satan işyerlerinin sayısı ve illere göre dağılımı sorusunun Tarım Bakanına, gençlerin mutluluk oranı ile ilgili bir çalışmaları olup olmadığı sorusunun da Hazine ve Maliye Bakanlığına havale etmiş.

Bu İçişleri Bakanı hemen her konuda fikir beyan ediyor. Her şeye maydanoz oluyor. Bir tek kendi işini yapmıyor. Son günlerde gizli ve kirli bir çok konuda adı geçiyor. Şu karşıki dağdan bir taş kaldırsanız altından Soylu çıkıyor. Bunlara bir cevabı yok. Bizim de sorularımıza bu İçişleri Bakanı cevap vermediği gibi, başka bakanlığın, Spor Bakanlığının görev alanına giriyor, çünkü topu taca atıyor.”