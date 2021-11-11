Bakan Soylu: Zannetmeyin ki afet bölgelerinden ayrıldık, her şeyi bir vesileyle tamamlayacağız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu; Kastamonu, Sinop ve Bartın'da yaşanan sel felaketlerine değinerek, "Zannetmeyin ki oradan ayrıldık, buradaki işlerimize bakıyoruz. Köylerimizin yollarından, tüm imar çalışmalarına kadar her şeyi bir vesileyle orada tamamlamış olacağız" dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İçişleri Bakanı Soylu, Altınpark Fuar Alanı’nda düzenlenen ‘Kastamonu Tanıtım Günleri Fuarı’nın açılışını yaptı. Programa, Bakan Soylu’nun yanı sıra Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok katıldı.

Açılış öncesi konuşma yapan Soylu, dünyanın bir imtihan dünyası olduğunu belirterek, “Elbette bu sınavlarda verdiğimiz sabır, ortaya koyduklarımız, birliğimiz ve beraberliğimiz Allah’ın bizi sınamasıdır, imtihanıdır. Bu rahmet, bu coğrafyanın kendine ait güzelliği, nuraniliği insanların yüzüne sinmiş teslimiyeti bizim Kastamonu’da bulunduğumuz o süreç içerisinde bizi Kastamonu’ya da meftun etmiştir. Kastamonu’nun insanına da aşığız, tarihine de aşığız. Zorluğuna da kolaylığına da güzelliğine de nazına da her birine aşığız. Ama yaşandıkça bu aşkların büyüdüğünü görüyoruz” ifadelerini kullandı.

“KASTAMONU’DAKİ ÇALIŞMALARI TAMAMLAYACAĞIZ”

Bakan Soylu, Kastamonululara hitaben, çok güçlü ve karakterli bir memlekette yaşadıklarını belirterek, şunları söyledi:

* Biz kıymetinizi biliyoruz. Kıymetiniz dün de biliniyordu, bugün de biliniyor. Şuna inanın ki tarihler geçse yine kıymeti bilinecektir. Zor günler geçti. Gerek Kastamonu’da gerek Sinop’ta gerekse Bartın’da ama Ayancık ve Kastamonu’daki ilçelerimizde yaşananlar, elbette bizim de görmediğimiz, o süreci gördüğümüzde de endişeye kapıldığımız ve ‘Bu işin içinden nasıl çıkacağız?’ diye sorguladığımız bir dönemdi.

* Bu tip afetlerde şehrini o halde gören insanların ümitsizliği ve bir daha eski günlerimize dönemeyeceğiz endişesi ve elinde bulundurduklarının kaybedildiğini, yaşanmışlıklarının, hatıralarının kaybedildiğini görünce o karşı karşıya kalınan imkansızlık zordur. Bu el birliği ile atlatıldı.

* Oradaki hemşehrilerimizin sabrı ile atlatıldı. Oradaki gayret ile atlatıldı. Bütün milletimizin bu meseleyi sahiplenmesiyle atlatıldı. Türkiye’nin dört bir yanından araçların, insanların ve yardımların gelmesiyle atlatıldı. Zannetmeyin ki oradan ayrıldık, buradaki işlerimize bakıyoruz.

* Aklımız zihnimiz orada değil. Hem milletvekillerimizle hem belediye başkanlarımızla hem kıymetli valimizle hem de diğer tüm değerli arkadaşlarımızla o başta söylediğimiz o ifadeyi aynen hayata geçirene kadar bu meseleyi aynı şekilde takip edeceğiz. Köylerimizin yollarından tüm imar çalışmalarına kadar her şeyi bir vesileyle orada tamamlamış olacağız.

Bakan Soylu konuşmasının ardından 11-14 Kasım arasında sürecek olan ‘Kastamonu Tanıtım Günleri’nin açılış kurdelesini kesti. Soylu ve beraberindeki heyet; sucuk, bal, sarımsak, pastırma, tereyağı, helva, köy ekmeği, ceviz gibi Kastamonu’da ünlü yiyeceklerin sergilendiği fuarı gezdi. DHA

İlginizi Çekebilir Bakan Gül'den Bakan Soylu'ya üstü kapalı yanıt