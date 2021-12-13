Bakan Soylu’nun açıklaması İBB Meclisi’nde tartışma yarattı! CHP’den sert yanıt

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun İBB’de terör örgütü bağlantılı kişilerin işe alındığı yönündeki açıklaması İBB Meclisi’nde tartışma yarattı. CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, “Bizim teröre karşı duruşumuz net” diyerek bu iddialarla ilgili İçişleri Bakanlığı’nı gereğini yapmaya çağırdı.

Özlem GÜVEMLİ

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İBB Meclisi, aralık ayı oturumlarının ilk birleşimi Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde Meclis 1.Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında toplandı.

Oturumda soru önergeleri verilirken tartışma çıktı. AKP'li Meclis Üyesi Özlem Erol, yeni yönetim döneminde işe alınan ve işten çıkarılan personel sayısına ilişkin verdiği soru önergesinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun TBMM bütçe görüşmelerinde gündeme getirdiği İBB'de terör örgütü ile bağlantısı bulunun 557 kişinin işe alındığı iddiasını da sordu.

“İBB'DEN İŞLEM YAPMASINI BEKLİYORUZ”

AKP Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, Soylu'nun açıklamasının İBB tarafından ciddiye alınmadığını, aksine söz konusu kişilerin işe alımını destekleyen açıklamalar yapıldığını söyledi.

Terör örgütü PKK üyesi olduğu iddia edilen kişilerin isimlerini tek tek okuyan Türkyılmaz “Sahadan gelen bilgiler durumun daha vahim olduğunu gösteriyor. İBB'nin ilgililer hakkında işlem yapmasını bekliyoruz. Sayacağım isimler İBB iştiraki Ağaç A.Ş ve hayvanat bahçesinde göreve getirilmişler. Bu konuda liyakate dikkat etmişler. Dağları iyi bilenlere hayvanları emanet etmişler” dedi.

Türkyılmaz “İBB yönetimini CHP'nin vatanperver mensuplarına sonra da şehit annelerine şikayet ediyorum. İktidar hırsı gözünüzü kör etmiş, kimin dost kimin düşman olduğunu görmediğinizi görüyoruz. Sizi dostane şekilde uyarıyoruz; çalıştırmaktan ötürü gururlandığınız bu kişiler gün gelecek sizleri de rezil edecekler. İBB gibi muteber bir kuruma zarar verecekler. Adı geçen şahıslarla ilgili soruşturma açılmasını ve gereğinin yapılmasını istiyoruz” dedi.

“SAYIN BAKANI CİDDİYE ALAMIYORUZ”

İddialara yanıt veren CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, şu ifadeleri kullandı:

* Vahim bir durumla karşı karşıyayız. Kamuya yakışır ciddiyeti herkesten bekliyoruz. Biz ne yazık ki sayın bakanı ciddiye alamıyoruz. 500 küsur kişiden bahsediliyordu yandaş medyada ve bazı AK Partili meclis üyelerinin paylaşımlarında 7 kişiden bahsediliyor. Böyle ciddiyetsiz bir durumla karşı karşıyayız.

* Adı geçen bir kişinin İBB'de hiç kaydı yok, böyle bir çalışanı hiç olmamış. Açılan hiçbir soruşturma ve işlem yok. Söylemden başka bir şey yok ellerinde. Adı geçenlerden 2 kişi işe girmiş ancak inceleme sırasında evrakları eksik olduğu için hemen işten çıkışı verilmiş.

* İşe girenler de Adalet Bakanlığı'ndan aldıkları adli sicil kayıtlarını sunmuşlar. Sicilinde bir suç kaydı yok. Devletiminiz bu konudaki en önemli makamı olan İçişleri Bakanlığı'ndan daha ciddi bir çalışma yapmasını beklerdik.

“AMAÇ GÜNDEM DEĞİŞTİRMEK”

Balyalı, “Arkadaşlara Oslo, Habur, çadır tiyatrosu demeyeceğim. Bu konuların neden açıldığını söyleyeceğim” diyerek şunları kaydetti:

* Tek gerekçesi var: Gündem değiştirmek. Çünkü ülkenin gündemi başka. Ülkemiz ciddi bir ekonomik krizle karşı karşıya. Vatandaşın bu ciddi gündemine karşı bir şey geliştiremedikleri için kendilerine göre bir algı operasyonu yaparak gündemi değiştirmeye çalışıyorlar.

* Vatandaşın gündeminde 14 liranın üzerine çıkmış olan dolar, 16 liranın üzerine çıkmış olan avro, yüzde 60'a varan enflasyon var. AK Parti'nin yönettiği ekonomide 3.5 liraya dayanmış ekmek fiyatı, marketlerdeki yangın ve ne yazık ki her geçen gün fakirleşmemiz var.

* Bunlara çözüm üretemeyenler, vatandaşın günlük yaşamına dokunamayanlar, günlük yaşamını iyileştiremeyenler; siyasi, ideolojik düşüncelerle, İBB'yi nasıl karalarız anlayışı ile bir şey söylemeye çalışıyorlar. Bunları yemezler. Bunların gerçeklikle ile hiçbir ilişkisi yok.

İÇİŞLERİ BAKANI’NI GÖREVE ÇAĞIRDI

İçişleri Bakanlığı'ndan bu konuda işlem yapmasını beklediklerini açıklayan Balyalı şunları söyledi:

* Yapsınlar işlemleri, görelim. Ama bunlardan bir şey çıkmaz. Neden? Mesela 31 Mart seçimlerinde yolsuzluk yapıldığı için neredeyse bütün Büyükçekmece ilçesi ablukaya alınmıştı. Binlerce insan sorgulanmıştı. İnsanlar karakollara çekildi. Tek bir dava açılmadı.

* Aynı şey İstanbul seçimlerinde de oldu. Bir sürü usulsüzlük söylediler. Bir tanesi gerçek değildi, bir tanesine ilişkin ne soruşturma açıldı, ne de dava açıldı. AK Parti, vatandaşın gündemini değiştirebilmek için gerçekten anlamsız, içi boş şeylere sığınıyor. Bu ülkede bizim tavrımız net.

* PKK’ya karşı duruşumuz belli. Terör örgütlerine karşı duruşumuz belli. Eline silah alanlara ilişkin duruşumuz belli. Her kim teröre bulaştıysa, her kim eline silah aldıysa onlara karşı duruş çok net ve biz İçişleri Bakanlığımızın gereğini yapmasını bekleriz. İçişleri Bakanlığının görevi de budur. Boş söylemler değildir.

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