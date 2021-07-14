Bakan yardımcısına ‘Elebaşı’ tepkisi

Plan Bütçe Komisyonu görüşmeleri sırasında İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy'un, tütün protestoları sırasında yolun kapatıldığını ve mağduriyetler yaşandığını iddia ettiğini belirten Tutdere, “Ben kendisine orada olduğumu, yolun açıldığıyla ilgili gözlemlerimi tekrarladım” dedi. Bakan Yardımcısı Ersoy'un çok uzun müzakere ve mücadeleler sonucu yolun açıldığı konusunda ısrarcı olarak, “Bu mağduriyetlere neden olan elebaşlarıyla ilgili adli süreç başlatılmış, 10 kişiden 4'ü Adıyaman Merkez'den, 6'sı Çelikhan'dan bundan dolayı tutuklanmıştır” dediğini hatırlatan Tutdere bu açıklamaya verdiği tepkiyi de şöyle dile getirdi:

“ONURLARI İÇİN SAHAYA ÇIKTILAR”

“Bakan yardımcısının yaptığı açıklamayı, talihsiz bir açıklama olarak değerlendiriyorum. Çünkü, Adıyaman'da onuru için, ekmeği için alanlara çıkan insanları elebaşı olarak değerlendirdi. Tutuklananlardan bir tanesi Mustafa Sonkaya. MHP'li meclis üyesidir. Kendisi ekmeği için sahaya çıkmıştır. Abdurrahman Özbayrak 66 yaşında, 40 yıldır tütün üreticiliği yapıyor. Yurttaşlarımız, tütüne çıktıkları hassasiyet nedeniyle meydanlara çıktılar. Dolayısıyla, tütün emekçilerini ‘Elebaşı' olarak nitelendirilmesini kabul etmiyorum.”

MHP’Lİ İSİM KONUŞTU: PARTİMİZDE TÜTÜNCÜLERE YAPILAN ZULMÜ ANLATMAYA ÇALIŞTIK

İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy'un elebaşı açıklamasına bir tepki de, tutuklamaları protesto için partisindeki il genel meclis üyeliğinden istifa eden, 2019 yılında Çelikhan Belediye Başkan Adayı olan ve Abdurrahman Yaylagül'den geldi. SÖZCÜ'nün ulaştığı Yaylagül, tepkisini şu şekilde dile getirdi:

* Biz, üreticiyiz. Ekmeğimizin derdindeyiz. Burası terör bölgesi, biz de elebaşı değiliz. Biz ekimi serbest olan tütünü ekiyoruz. Bize o ithamda bulunulmasını da kınıyoruz. Bizim bir terör örgütüyle bağlantımız yok ki elebaşı olalım. Tutuklananlardan Mehmet Yaylagül, amcamın oğlu. Bir diğeri partimizin belediye meclis üyesi Mustafa Sonkaya. Biz, baştan peri partimizin her kademesinde tütüncülere yapılanın zulüm olduğunu anlatmaya çalıştık. Ama, bu aşamada yardımcı olunamayacağı cevabı aldık. Bize, bu aşamada yardımcı olunamayacaksa hangi aşamada olunacak diyerek, tepki olarak istifa ettik. O eylemlerde 19 kişi yoktu ki, ekmeğinin peşinde on binler vardı.

Yaylagül, tutuklulukların serbest bırakılması için bir üst mahkemeye itirazda bulunulduğunu ve incelemenin devam ettiğini belirterek, ”İnşallah bu haksız uygulamadan vazgeçilir ve insanlar serbest bırakılır” dileğinde bulundu.

MHP’DE TOPLU İSTİFA

Çelikhan Belediyesi İl Genel Meclis Üyesi Yaylagül, geçtiğimiz günlerde “Çelikhan halkını yalnız bırakan 2019 yerel seçimlerinde aday olarak bulunduğumuz hükümetin ittifak ortağı partimiz Milliyetçi Hareket Partisi’nden il genel meclis üyesi adaylarımız Mustafa Üzümcü, Mehmet Horuz ve diğer üyelerimiz ile beraber topluca istifa etmiş bulunmaktayız” açıklamasında bulunmuştu.