Bakanlar denizden çıkan balığı yemişti: 17 metrede müsilaj tespit edildi

Çanakkale Boğazı'nda denizin 17 metre altından yayın yapan gazeteci Berfin Adıcan, müsilaj sorunun hala devam ettiğine dikkat çekti. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum 14 Temmuz'da müsilajın bittiğini söylemiş, vatandaşların denizden çıkan balıkları yiyebileceğini söylemişti.

“DURUMUN VEHAMETİNİ ANLAMANIZ İÇİN PAYLAŞIYORUM”

Twitter hesabından görüntüleri paylaşan Adıcan, paylaşımında, “Bugün Çanakkale Boğazı'nda müsilaj haberimiz için gerçekleştirdiğimiz dalışta 17.1 metreden bir an… Geçmiş olsun arkadaşlar, el birliğiyle bir denizi öldürdük. Durumun vehametini anlamanız için küçük bir kesit paylaşıyorum” ifadelerine yer verdi.

“DENİZDE CANLI NAMINA HİÇBİR ŞEY YOK”

2012'den beri 1 yıldız dalıcı olduğunu belirten gazeteci Berfin Adıcan, dalış esnasında yaşadıklarını SÖZCÜ'ye anlattı. Müsilaj sorununu ele almak amacıyla uzun süredir böyle bir dalışı planladığını ifade eden Adıcan sözlerini şöyle sürdürdü:

* Çanakkale Balıkadamlar Spor Kulübü ile birlikte bir dalış gerçekleştirdik. Ben 1 yıldız dalıcı olduğum için 18 metreye kadar inebiliyorum. Bunu da belirttim çünkü insanlar ‘yasa dışı bir şekilde mi dalış yaptınız?' diye yazmışlar. İndik ve 5 metreden itibaren çok ciddi bir müsilaj sorunu vardı.

* Yani 5 metreye kadar biraz daha balık görebiliyorsunuz çok az ama bir Boğaz için zaten olması gerekenden çok çok az bir durum. ama 5 metreden sonra buddy'nizi göremeyecek kadar ciddi bir sorun vardı.

* Ben 17.1 metrede yayınladım görüntüleri. Görüntüde de problem olmasın diye gösterdim zaten orada. Denizde hiçbir şey yok. 2 tane sadece deniz yıldızı gördüm. Onların da üzeri zaten müsilajla kaplanmış ve ölmüşlerdi. Denizde canlı namına hiçbir şey yok. Değil oradan balık yemek, sardalya yemek yani normal bir yosunların üzeri bile müsilajla kaplanmış durumda.

BAKANLAR KAMERALAR ÖNÜNDE BALIK EKMEK YEDİ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum 14 Temmuz'da müsilajın bittiğini söyleyerek “İlk 20 metrede artık müsilaja rastlanmıyor. Yüzme suyu alanlarında herhangi olumsuz bir sorunla karşılaşılmadı. Vatandaşlarımız rahatlıkla denize girebilirler, balık yiyebilirler” demişti. Bakan Kurum, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile beraber kameralar önünde Marmara Denizi'nden yakalanmış sardalya yemişti.

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