Bakanlığın Galata görseli tartışmalara neden oldu

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın paylaştığı, “Tüm müzelerimiz; Millî Eğitim Bakanlığına bağlı öğretmenler ile 18 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlarımız için ücretsiz, Diğer vatandaşlarımız içinse yıllık ziyaret bedeli 60₺'dir” paylaşımında bulundu.

“BAKANLIK PARASINI ÖDEYEMEMİŞ”

Bunun üzerine sosyal medya hesabından paylaşım yapan Emre Ecevit isimli kullanıcı, “Günlerce “CHP Shutterstock'tan fotoğraf almış” diyenler bakanlığın paylaşımındaki müze kartında Shutterstock parasını ödemediği için üstünde logoyla paylaşmış lol” yazdı.

“TURISTLERE REZİL OLMAYIZ”

Açıklamalarına devam eden Ecevit, şöyle konuştu:

* Kartın üstünde de belediye CHP'ye geçince İBB'den gasp edildikten sonra giriş ücreti 30 liradan 100 liraya yükseltilen Galata Kulesi var. Bari 1 tane 100 lira çekin arasından da tasarımı çalmayın.

* Umarım kartı böyle basmamışlardır da milyon turiste rezil olmayız. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın elinde müze kartına basacak 1 tane kaliteli Galata Kulesi ve Ayasofya fotoğrafı olmaması da cabası. Tebrikler gerçekten

Fotoğrafçı İlker Canikligil ise, Twitter hesabından “Görsel bana ait. Napim ben şimdi?” ifadelerini kullandı.