Bakanlık, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde hediye yasağı koydu

Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderdiği resmî yazıda, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde eğitimcilerin, hediye almalarının yasaklandığını bildirdi.

Halil ATAŞ

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Milli Eğitim Bakanı yardımcılarından Petek Aşkar imzasıyla Millî Eğitim Müdürlüklerine gönderilen uyarı yazısında, eğitimcilerin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde hediye almaları yasaklandı.

BAKANLIK RESMİ YAZI GÖNDERDİ

Bakanlığın ’24 Kasım Öğretmenler Günü Hediye Uygulaması’ başlıklı ilgili yazısında şöyle denildi;

“657 saylı Devlet Memurlar Kanunu’nun 29 uncu maddesinde; Devlet Memurlarının doğrudan doğruya veya aracı eliyle hediye istemeleri ve görevleri sırasında olmasa dahi menfaat sağlama amacı ile hediye kabul etmeleri ve borç para istemeleri yasaklanmıştır.”

“‘HEDİYE’ UÇAK ALAN İKTİDARIN BAKANLIĞI ÖĞRETMENLERE AHLÂK SATAMAZ”

Karara tepki gösteren Eğitim İş Bursa Şubesi Başkanı Yeliz Toy, “Katar’dan ‘Hediye’ uçak alan iktidarın bakanlığı öğretmenlere hediye konusunda ahlâk satamaz.

24 Kasım Öğretmenler Günü’nde eğitimcilere methiyeler dizip yılın geri kalanında onları köle olarak gören yöneticiler, öğretmene çarpık bakışlarını bu yıl da resmi yazışmalar üzerinden göstermiştir. Söz konusu yazıda her zamanki nakarat tekrarlanarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na ve ilgili yönetmeliklere atıfta bulunarak öğretmenlerin hediye alarak tarafsızlıklarını bozmamaları, devlete olan güven ve itibarı sarsmamaları tembihlenmiştir” şeklinde konuştu.

“3-5 MAAŞLI BÜROKRATLARA BAKILABİLİR”

Eğitimcilerin bu yönde hedef alınmasının yanlış olduğunu belirten Toy, şöyle devam etti;

“Devlete olan güven ve itibarın kaybolmasından endişe ediliyorsa Öğretmenler Günü’nde öğretmenlere verilen çiçek buketlerine değil;

– 3-5 maaşlı bürokratlara,

– Ballı ihalelerle halkın cebinden semirtilen yandaş müteahhitlere,

– Kamunun hakkı olmasına rağmen peşkeş çekilen kupon arazilere,

– AKP’li belediyeler eliyle yandaş vakıfların önüne serilen devasa imkanlara,

– AKP iktidarı süresince liyakatle belirlenmesi gereken devlet kadrolarının nasıl bir arka bahçe haline getirildiğini ortaya koyan TÜGVA torpil listelerine,

– Ne münasebetle “hediye” edildiği hala bilinmeyen Katar’dan gelen uçağa,

– Kendi bakanlığına kendi şirketinden mal satan ve bu satışları da piyasa değerinin çok üzerinde rakamlarla gerçekleştiren şahıslara,

– Merkez Bankası’nın faiz değişiklik kararını bir gece önce öğrenip, bu bilgi sayesinde servetlerine servet katan şanslı azınlığa bakılabilir.”

“AYNI AHLAKLI DURUŞU TÜM YÖNETİCİLER İÇİN DİLİYORUZ”

Toy, “Devleti yönetenler bilmelidir ki, öğretmenler üzerinden devletin itibarına ilişkin bir endişe/hassasiyet duyulacaksa, bu ancak dünyada Başöğretmen sıfatlı bir liderin kurduğu tek ülke olan Türkiye Cumhuriyetinde öğretmenlerin maddi ve manevi olarak bu kadar değersizleştirilmesinin devletin itibarından, ona duyulan güvenden çaldığı için olabilir.

Onca emeğe rağmen sefalete, yandaş yöneticilerin mobbingine, sistematik bir değersizleştirme politikasına maruz kalan öğretmenlerimiz, ne mutlu ki tarafsızlıklarını bozacak, kayırma dedikodusu yaratacak hediyeleri kabul etmeyecek bir ahlaka sahiptir. Eğitim-İş olarak aynı ahlaklı, etik duruşu tüm yöneticiler için diliyor, MEB’i bu yersiz uyarılarından ötürü kınıyoruz” ifadelerini kullandı.

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