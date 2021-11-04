Bakanlık ve AKP’li belediye, depremzedeye tazminat ödeyecek

Elazığ 1. İdare Mahkemesi, 2020 yılında meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde evi yıkılan vatandaş tarafından açılan tazminat davasını karara bağladı. Alınan karar neticesinde maddi ve manevi tazminat olarak yaklaşık 40 bin TL tutarında emsal niteliğinde tazminata hükmetti.

Evren DEMİRDAŞ

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Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen 6.8'lik depremde Olgunlar Mahallesi sakini B.A.'nın evi ağır hasar aldı ve yıkıldı. Avukat Sadin Koç; Çevre ve Şehircilik ve İklim Bakanlığı, Elazığ Belediyesi, ve AFAD'a tazminat davası açtı.

Elazığ 1. İdare Mahkemesi'nde görülen davanın karara bağlanmasının ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Elazığ Belediyesi ve AFAD'ın tazminat ödemesine karar verildi. 39 bin 944 lira 77 kuruş maddi ve manevi tazminat cezası, kusur oranına göre taraflar arasında paylaştırıldı. Buna göre tazminatın 31 bin 955 lira 82 kuruş Elazığ Belediyesi'nden, 4 bin 793 lira 37 kuruş AFAD'tan, 3 bin 195 lira 58 kuruş ise Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı’ndan tahsil edilecek.

AKP’Lİ BELEDİYE YÜZDE 20 KUSURLU BULUNDU

Bilirkişi, davacı B.A.'nın evinin yıkılmasıyla ilgili müteahhittin, “Uygulamanın kalitesi, denetim ve kontrollerin sağlıklı yapılmaması, tasarım, proje ve uygulama aşamasındaki denetimin tam olarak yerine getirilmemesi, yönetmeliğe uygun proje ve hesaplamaların yapılmamış olması sebebiyle %75 kusurlu olduğunu, Elazığ Belediyesi'nin tasarım, proje ve uygulama konusundaki denetim görevlerinin tam olarak yerine getirmemesinden dolayı yüzde 20 kusurlu olduğu” belirtti.

Raporda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın plan ve projelendirme konusundaki yeterli denetim görevlerini yerine getirmemesinden dolayı yüzde 3, AFAD'ın ise afet durumu ile ilgili gerekli çalışmaların ve denetimin yapılmamasından dolayı yüzde 2 kusurlu olduğu belirlendi.

KAMU KURUMLARI DA SORUMLU OLACAK

Kararın, bundan sonra Elazığ'da benzer konularda açılacak davalarda emsal olacağını söyleyen Avukat Sadin Koç;

“Türkiye'nin herhangi bir yerinde meydana gelen depremde can ve mal kaybı yaşanması durumunda sorumlunun sadece binayı yapan müteahhit, fenni mümessil, statik proje müellifi, teknik uygulama sorumlusu, ilgili mühendisler ya da yapı denetim şirketleri olmayıp, ayrıca bu sorumluların yanında, bağlı bulundukları kanunlardan kaynaklı olarak kendilerine verilen görevleri gereği gibi yerine getirmeyen kamu kurumları da sorumludur.

Hasar gören binanın yaşı ve metrekaresi gibi etkenlere göre tazminat miktarları değişkenlik gösterecektir” dedi.

YENİ DAVALARA EMSAL OLACAK

Elazığ 1. İdare Mahkemesi kararının, bundan sonra benzer konularda açılacak davaların sonucuna etki edebilecek örnek ve emsal bir karar olabileceğini belirten Av. Sadin Koç, bu gelişme sonrası 24 Ocak depreminde ağır hasarlı raporu alan ve yıkılan tüm bina sakinlerinin dava açması ve tazminat kazanmasının önünün açılacağını belirtiyor.

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