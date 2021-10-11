Balıkesir Ayvalık’ta 100 metrekare dubleks ev mahkemeden satılacak

Ayvalık Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından yayınlanan ilana göre Ayvalık'ta 100 metrekare icradan satılacak.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

Özellikleri : Balıkesir İli, Ayvalık İlçesi, Sahil Kent Mah. Çakalya Mevki, 2155 ada, 1 parsel, 12 nolu bağımsız bölüm. taşınmaz dubleks mesken olup, zemin kat açık mutfak – salon, wc, zemin teras bölümleri, üst kat 3 oda – banyo bölümleri, çatı kat bir oda ve açık teras bölümleri bulunmaktadır. Kullanıma alanı 100 M2 olarak hesap edilmiştir. Etrafı ihate duvarı ile çevrilidir. Deniz kıyısına 120 M mesafede olup deniz manzarılıdır. Zemin döşemesi ile banyo duvarları seramik kaplama, pencereler çift cam pvc doğrama, oda kapıları Amerikan panel kapı, üst kata çıkan merdiven rıht ve basamakları mermer ile kaplıdır. Duvarlar plastik boyadır. Zeminkat terasta pergola mevcuttur.

Adresi : Sahilkent Mah. Zübeyde Hanım 7. Sk. 2. Geçidi No: 4Ayvalık / BALIKESİR

Yüzölçümü : 5.081,08 m2

Arsa Payı : 1/18

İmar Durumu : Konut: Taks: 0,15,Kaks:0,30, Hmax:6,50-M’dir. Turizm: Emsal: 0,45, Hmax:9,50-M’dir.

Kıymeti : 980.000,00 TL

KDV Oranı : %1Damga Harcı Oranı: Binde 5,69Tapu alım harcı oranı: %2

Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydında olduğu gibidir.

1. Satış Günü : 22/11/2021 günü 14:30 – 14:40 arası

2. Satış Günü : 22/12/2021 günü 14:30 – 14:40 arası

Satış Yeri : Ayvalık Adliyesi Satış Memurluğu Odası –

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