Balıkesir merkezli 6 ilde IŞİD operasyonu: 16 gözaltı
Balıkesir merkezli 6 ilde, terör örgütü IŞİD'in finans kaynaklarının deşifresine yönelik düzenlenen operasyonda, 16 şüpheli gözaltına alındı.
İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, terör örgütü IŞİD’in finans kaynaklarının deşifre edilmesine yönelik Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Balıkesir merkezli Adana, Ankara, İstanbul, Konya ve Şanlıurfa’da 19 şüpheli için eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda şüphelilerden 16’sı, yakalanıp gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise çok sayıda yasak yayın ve dijital materyal ele geçirildi. Diğer 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. DHA