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Balıkesir Üniversitesi sözleşmeli sağlık personeli alacak

Balıkesir Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde istihdam edilmek üzere 23 Sözleşmeli Sağlık Personeli alınacak.

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Balıkesir Üniversitesi sözleşmeli sağlık personeli alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Eczacı, Hemşire ve Ebe kadrolarına başvurmak isteyen adayların, Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına posta yolu ile başvurmaları gerekmektedir.

Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın (Eczacı pozisyonu hariç) 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak, sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesi, işe başlamaları için gerekli belgeler Balıkesir Üniversitesinin www.balikesir.edu.tr adresinde ilan edilecek.

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