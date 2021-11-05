Balıkesir’de art arda deprem! Son depremler…

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde 3.4 ve 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre depremler yaklaşık 25 dakika arayla yaşandı. Son depremler hakkındaki tüm bilgiler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılmaya devam ediyor.

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Balıkesir’in Bigadiç ilçesinde saat 13.19’da 3,4, 13:44’te ise 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Balıkesir merkezi ve çevre ilçelerden de hissedildi. Kandilli Rasathanesi ise depremlerin büyüklüğünü 3,7 ve 3,5 olarak duyurdu.

SON DEPREMLER LİSTESİ

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER