Balyoz davası yeniden başlıyor…

Balyoz davasında 7 sanığın beraat kararları Yargıtay tarafından bozulmasının ardından, dava bugün yeniden görülmeye başlıyor.

Fahrettin ÖZTÜRK

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Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararının ardından yeniden görülen Balyoz Davasında yargılanan 237 kişi hakkında beraat kararı verilmişti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 7 sanık yönünden verilen beraat kararına itiraz etmesinin ardından, Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 7 sanık hakkındaki beraat kararının bozulmasına karar vermişti.

Balyoz kumpasına ilişkin davada beraat eden 7 sanık hakkındaki kararın Yargıtay 16. Ceza Dairesi, tarafından bozulması ardından ilk duruşma bugün Anadolu Adliyesi 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılacak.

“MAHKEME DİRENME KARARI VERMELİDİR”

Duruşma öncesi Çetin Doğan’ın avukatı Hüseyin Ersöz sosyal medya üzerinden açıklama yaparak, “‘Balyoz Davası’, Orta Çağ karanlığını, Engizisyon Mahkemelerini akıllara getirir. Yargıtay'ın verdiği “Bozma Kararı” tamamen siyasidir. “Varsayımsal”, hukuk mantığına aykırı çıkarımlar içerir ve kendi içinde de tutarsızdır. Mahkeme,”Direnme Kararı” vermelidir.” dedi.

“UTANÇ VERİCİ”

Emekli Komutanlardan Emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz ise şu açıklamayı yaptı:

* Balyoz Davası sahte belgelere dayalı olduğu için çökmüştü. 2021'de Yargıtay, 7 kişinin beraat kararını bozdu.

* Bugün yeni kumpasın ilk duruşması. İlk açıldığında sahte belge üretmişlerdi. 11 yıl sonra kumpası sürdürmek için sahte belge üretmeye bile gerek duyulmuyor! Utanç verici!”

28 Şubat davasında müebbet hapis cezası verilen ve tutuklanan eski 1. Ordu Komutanı 84 yaşındaki Çetin Doğan’ın da bugünkü duruşmada savunma yapması bekleniyor.