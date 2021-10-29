Baraj doluluk oranı İstanbul’da yüzde 45’e indi
Son haftalarda İstanbul'daki barajlarda yaşanan azalma sürüyor. İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 45,7 seviyesine indi. Baraj doluluk oranlarına göre en yüksek su seviyesi yüzde 72 ile Ömerli barajında bulunuyor.
Kış aylarına doğru ilerlerken İstanbul’da az seviyede gerçekleşen yağışların etkisiyle barajlardaki doluluk oranı azalıyor. İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 45 ile son 9 ayın en düşük seviyesini gördü.
SON 1 YILDA BARAJLARIN DOLULUK ORANI
BARAJLARDA DOLULUK ORANI
İstanbul’da barajların genel doluluk oranı İSKİ verilerine göre yüzde 49 seviyelerinde seyrediyor. Barajların tek tek doluluk oranı ise şu şekilde;
Ömerli barajı: yüzde 72,93
Pabuçdere barajı: yüzde 3,15
Sazlıdere barajı: yüzde 22,27
Büyükçekmece barajı: yüzde 43,62
Alibey barajı: yüzde 15,66
Terkos barajı: yüzde 48, 46
Kazandere barajı: yüzde 10,15
Elmalı barajı: yüzde 54,95
Darlık barajı: yüzde 42,94
Istrancalar barajı: yüzde 22,27