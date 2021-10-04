Baraj göletinde dehşet! Vatandaşlar fark etti

Adıyaman’ın Samsat ilçesi Atatürk Baraj Göleti'nde kadın cesedi bulundu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Samsat ilçesine bağlı Uzuntepe köyü yakınlarında bulunan Atatürk Baraj Göleti’nde su üzerinde bir kadın cesedi bulundu.

Cesedi gören vatandaşlar jandarma ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

CESEDİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

AFAD ve jandarma ekiplerince sudan çıkarılan cesedin 56 yaşındaki Zahide Deniz'e ait olduğu tespit edildi. Deniz'in cenazesi, olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından Samsat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. İHA

İlginizi Çekebilir Meyve toplamaya gittiler, ceset buldular