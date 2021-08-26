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Baraj suları yükseldi, 30 kişi mahsur kaldı

Bingöl’de baraj sularının yükselmesi ile adacık üzerinde mahsur kalan 30 kişi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

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Baraj suları yükseldi, 30 kişi mahsur kaldı

Bingöl'de merkeze bağlı Murat nehri yakınlarındaki Kumgeçit köyünde 30 kişilik grup, suların az olmasından dolayı adacık üzerinde pikniğini yaptı.

Bölgede bulunan baraj kapaklarının açılmasıyla sular yükselince, 30 kişi adacık üzerinde mahsur kaldı. Durumun jandarmaya bildirilmesinin ardından bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi.

EKİPLER KURTARDI

Mahsur kalan 30 kişi, AFAD ve jandarma personelinin 2 saatlik çalışmasıyla bot yardımıyla kurtarıldı. Gruptakiler, kendilerini kurtaran AFAD ekiplerine teşekkür etti. İHA

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