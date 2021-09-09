Baraj ve göllerde tırıvırı tuzağıyla katliam…

Yasak olmasına rağmen baraj ve doğal göllerde tırıvırı tuzağı katliamlara neden oluyor. Bu bilinçsiz ve umarsız avlanma yöntemi doğal yaşama büyük tehdit oluştururken, kuşlar su kıyılarında balıklar su içerisinde can veriyor.

Orhan BOZKURT

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Farklı türlerde balıkları barındıran Palandöken Barajı'nda sorumsuz avcıların ‘tırıvırı tuzaklarını' görüntüleyen doğa tutkunu işadamı Bekir Okur, yüzlerce balığın su içerisinde, yüzlerce kuşun ise su kenarlarında takıldığı bu ağlar içerisinde can vererek telef olduğu anlattı.

‘Tırıvırı veya paraşüt ağ' denilen bu uygulamanın çok ince misinadan yapılmış olması nedeniyle kolayca kopup yıllarca suda kalabildiğini belirten Okur, bu bilinçsiz ve umarsız avlanma yöntemin doğal yaşama büyük tehdit oluşturduğunu söyledi.

“KESİNLİKLE YASAK AMA UCUZ OLDUĞU İÇİN HERKES KULLANIYOR”

Balık avcılığında kullanılması kesinlikle yasak olan bu uygulama sonucu Palandöken Barajı'nda tuzağa düşen balıkları tek tek kurtaran Oku, şunları söyledi:

* Balık avı ile ilişkisi olmayan ancak hobi amacıyla bir çok kesim ve hatta çocuklar tarafından bile göl, su birikintisi, gölet, ırmak ve derelerde kullanılan tırıvırı, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın su ürünleri avcılığının düzenlenmesi hakkındaki tebliğlerin de de üretimi, satışı, su ürünleri avcılığında kullanılması yasak. Buna rağmen her yerden rahatça satın alınarak kullanılabiliyor.

“KUŞLAR SU KENARINDA BALIKLAR SU İÇİNDE CAN VERİYOR”

Tırıvırı ağların ucuz olması nedeni ile tercih edildiğini de anlatan Okur, “Bu duyarsız insanlar gittikleri su kaynaklarına balık tutma amacıyla bunlardan onlarcasını atarak, birçoğunu da geri alamadan kaynakta bırakıyorlar. Suda kalan bu çok ince ağlara takılan balık, böcek, kurbağa, yılan ve su kuşları da su içinde çırpınarak ölüyor. Tek kullanımlık olmaları nedeniyle de sudan çıkardıklarında rasgele su kenarlarına bırakıldığı için bu ağlara takılan birçok kuş hayatını kaybediyor. Konu ile ilgili en etkin müdahalenin üretim ve satış kaynaklarının kurutulması olması gerekirken, bu kaynaklara da hiçbir kurum müdahale etmiyor” dedi.