Barınamayan öğrencilerden İstiklal Caddesi’nde battaniyeli yürüyüş

Günlerdir ‘Barınamıyoruz’ eylemi gerçekleştiren öğrenciler, son olarak yaşadıkları sorunlara dikkat çekmek için İstiklal Caddesi’nde battaniyeli yürüyüş düzenledi. Öğrenciler, “Bizler 2 haftadır barınma hakkı için direnen yurtsuzlarız. Yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte yüzlerce öğrenci, fahiş ev kiraları ve yetersiz yurt nedeniyle sokaklarda kaldı. İktidar ise barınma sorununu çözmek yerine, sokakta kalan öğrencilere polisiyle saldırıyor” açıklamasında bulundu.

Sozcu.com.tr

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Yüksek ev kiraları ve yurtlardaki kapasite sorunu nedeniyle kalacak yer bulamayan, birçok ilde günlerdir ‘Barınamıyoruz' eylemi gerçekleştirerek sokaklarda yatan öğrenciler, bugün akşam saatlerinde İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde battaniyelerini sırtlarına alarak yürüyüş düzenledi.

“Hakkımız olanı alana dek yurtsuzlara her yer yurt, her yer ev olacak” diyen öğrenciler, yürüyüşlerinin ardından basın açıklaması gerçekleştirdi.

“BARINMA HAKKI İÇİN DİRENEN YURTSUZLARIZ”

Öğrenciler, ortak açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

* Bizler 2 haftadır barınma hakkı için direnen yurtsuzlarız. Yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte yüzlerce öğrenci, fahiş ev kiraları ve yetersiz yurt nedeniyle sokaklarda kaldı. İktidar ise barınma sorununu çözmek yerine, sokakta kalan öğrencilere polisiyle saldırıyor.

* Bizler sokakta kalan binlerce öğrencinin sorunlarının çözümü için günlerdir Türkiye'nin parklarında, bahçelerinde, sokaklarındayız. Bugün de battaniyelerimizle bu duruma dikkat çekmek için yürüdük. Öğrencinin yanında olan herkesi, ‘Barınamıyoruz, geçinemiyoruz' diyen öğrencilerin sesine ses olmaya çağırıyoruz.

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