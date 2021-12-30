Barış Pınarı Bölgesi’nde DSİ personeli şehit oldu

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında yer alan Suriye’nin Resulayn kentinde görev yapan DSİ Personeli Cihan Gökkaya, terör örgütü PKK’nın saldırısı sonucu şehit düştü.

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Türk Silahlı Kuvvetlerince başlatılan Barış Pınarı Harekatı’nda terörden temizlenen Suriye’nin Resulayn kentinden acı haber geldi.

Resulayn'da görevli Devlet Su İşleri 25. Bölge Müdürlüğü Personeli Cihan Gökkaya, PKK'nın saldırısı sonucu şehit düştü.

Kepçe operatörü olarak görev yapan Gökkaya'nın vefatının ardından Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin de başsağlığı mesajı yayımlayarak, “Rasulayn'da, hain terör örgütü PKK'nın saldırısı sonucu şehit olan Devlet Su İşleri personelimiz Cihan Gökkaya'ya Allah'tan (cc) rahmet, kederli ailesine ve aziz milletimize başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Makamı Ali, ruhu şad olsun” ifadelerine yer verdi.

BALIKESİR’E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Barış Pınarı Harekat Bölgesinde görevli Devlet Su İşleri 25.Bölge Müdürlüğü personelimiz Cihan Gökkaya bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan ateş sonucunda şehit olmuştur. Şehit kardeşimize Yüce Allah’tan rahmet, kıymetli ailesine, çalışma arkadaşlarına ve hemşehrilerimize başsağlığı diliyorum” dedi.

Balıkesir’in Karesi ilçesinde yaşayan Cihan Gökkaya’nın ailesine şehadet haberi ulaştırıldı. İHA

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